El Celta Fortuna jugará la final por el ascenso

El Celta Fortuna alcanzó la primera final de su historia por el ascenso a Segunda División. Los de Fredi Alvarez cumplieron con la primera parte de su misión tras eliminar al Europa en Balaídos gracias a un triunfo por 3-2 en el descuento. El gol de Angel Arcos en el tiempo extra hizo justicia para el conjunto céltico que sufrió ante la eficacia del Europa y sobrevivió a algunas decisiones arbitrales.

Al Fortuna le tocó remar contra la corriente durante buena parte del partido. El Europa amenazó en los primeros minutos, defendió luego con orden y en el tramo final del primer tiempo encontró su premio con una gran jugada individual de Jordi Cano, su máximo goleador, que culminó con un gran disparo ante el que nada pudo hacer Coke. El equipo de Fredi Alvarez salió en el segundo tiempo decidido a cambiar el escenario y Alvaro Marín remató al larguero en una buena ocasión antes de que el árbitro señalase con un penalti el derribo de Oscar Marcos. Hugo González, el más eficiente jugador del Fortuna, anotó el empate.

Las cosas se pusieron mejor para el Celta Fortuna porque poco después otro penalti, en este caso sobre Somuah, permitió a Hugo González anotar el segundo y poner las cosas a favor de los vigueses que sin embargo no pudieron evitar del empate del Europa a falta de diez minutos en un penalti incomprensible con el que se castigó un ligero agarrón de Joel López en el área al rival. Otra vez Cano marcó para llevar el partido a la prórroga.

En el tiempo extra fue mucho mejor el Celta Fortuna que manejó el partido a su antojo. El banquillo tenía más talento y más piernas. Esa prórroga la encaraban los equipos de manera diferente. Al filial le valía el empate, pero al Europa no y eso obligó a los catalanes a estirarse lo que el Fortuna aprovechó para lanzar contras muy claras que no fueron capaces de aprovechar para desesperación de la grada.

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Un gol podía derrumbarlo todo y con esa amenaza jugaron los de Fredi que en los quince minutos finales hicieron aún más patente su superioridad, sostenidos y empujados sobre todo por la fuerza de Burcio. En una de esos ataque Angel Arcos colocó el balón junto al palo izquierdo de la portería del Europa y dejó todo sentenciado. El Celta Fortuna defendió con calma los últimos minutos y se aseguró el pase a la gran final por el ascenso. Se lo jugará en Balaídos ante la Ponferradina.