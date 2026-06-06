Williot y Javi Rodríguez, los mayores valores del Celta

El excelente cierre de temporada del Celta, con el sexto puesto alcanzado en la Liga y la clasificación para Europa por segundo año consecutivo, ha repercutido favorablemente en el valor de la plantilla, que ha incrementado su valor en 17,2 millones en el último tercio del campeonato para situarse en los 190,2 millones de euros, la segunda mejor cotización del equipo celeste en los catorce últimos años, tras su último ascenso a Primera División. Williot Swedberg y Javi Rodríguez se han convertido en los mayores valores del club vigués, con 20 y 18 millones de euros, respectivamente, seguidos por Ilaix Moriba y Miguel Román, ambos con 15 millones. El Celta, según el portal alemán Transfermarkt, figura como el octavo equipo de la Liga en cuanto al valor de sus jugadores, aunque en este balance se incluye a Fer López, que concluye su contrato de cesión. Los veteranos del plantel ven reducido su precio de mercado, mientras que otros como Hugo Álvarez o Jones (8 millones) mantienen invariable su cotización con respecto a la anterior actualización del mercado por parte de esta página web de referencia en el planeta fútbol. Por otro lado, es llamativa la importante pérdida de valor del canterano Hugo Sotelo, que ha pasado de 12 a 5 millones en apenas ocho meses.

Williot Swedberg y Javi Rodríguez son ahora mismo los mayores valores del conjunto celeste, cuya plantilla ha alcanzado el mayor nivel de cotización de los últimos siete años. En el curso 2018-19, el Celta elevó el precio del conjunto de sus jugadores hasta los 234 millones. Fue el curso en el que reunió a Maxi Gómez (40 millones), Iago Aspas (25 millones), Stanislav Lobotka (25) y Brais Méndez (20 millones), entre otros.

El actual equipo se caracteriza por el peso de la cantera, representada en la cúspide por un Javi Rodríguez que acaba de disfrutar de su primera internacionalidad con la selección española. El zaguero de Poio ha pasado de 15 a 18 millones desde el pasado diciembre. A principios de ese mes, Williot fue el protagonista de la victoria del Celta en el Bernabéu con un doblete que disparó la cotización del atacante sueco, que finaliza el curso como el céltico más valorado, con 20 millones de euros.

En el segundo escalón se sitúan Moriba y Miguel Román, que se hicieron con la titularidad en el doble pivote hasta la lesión del gondomareño a principios de marzo. Román, de hecho, vio frenado su meteórico ascenso en este mercado de valores después de que el pasado diciembre se le adjudicase una cotización de 2,5 millones de euros.

El quinto de los valores del Celta es Sergio Carreira, que dobló su cotización de diciembre a junio al pasar de 6 a 12 millones de euros. Andrei Radu (9 millones), Yoel Lago (4), Javi Rueda (6) y Ferran Jutglà (10) también ha visto reflejado su buen cierre de curso en un posible precio de mercado más elevado.

Se mantiene invariable el valor de Iván Villar (0,9 millones), Marc Vidal (0,3), Manu Fernández (1,5), Hugo Álvarez (8), Pablo Durán (4) y Jones El-Abdellaoui (8). Baja la cotización de Aspas (1,6), Borja Iglesias (2,8), Matías Vecino (1), Marcos Alonso (1,2), Álvaro Núñez (4), Carlos Domínguez (2), Carl Starfelt (4,5) y Hugo Sotelo (5). Este último llama la atención porque tras un inicio de temporada espectacular, vio elevada su cotización hasta los 12 millones de euros. En octubre pasado, el centrocampista vigués era probablemente el canterano que más atención despertada. Incluso se apuntaba como el candidato a ser traspasado en verano para solucionar los problemas de tesorería del club. Pero Sotelo comenzó a desaparecer de las alineaciones de Giráldez, incluso antes de la irrupción de un Miguel Román que acabó desplazándolo definitivamente al banquillo.

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En el valor de la plantilla del Celta también se incluye a un Fer López que ha regresado al Wolverhampton tras concluir en Vigo el periodo de cesión desde el pasado enero. El vigués alcanza una cotización de 16 millones, que se ha mantenido invariable en su breve etapa en el Celta, que este verano intentará seguir contando con el joven futbolista. Por otra parte, Óscar Mingueza (15 millones), Joseph Aidoo (1), Mihailo Ristic (0,8) y Franco Cervi (0,6) dejarán de pertenecer oficialmente al Celta a partir del 30 de junio al concluir su contrato con el conjunto vigués, que tiene en dos jóvenes de 22 años a sus valores más preciados en el mercado futbolístico.