Hugo González (Valencia, 2003) ha encontrado en el Fortuna el vehículo ideal para volver a disfrutar del fútbol tras una amarga (y acaso precipitada) experiencia en Segunda con el Cartagena, donde tras haber disputado 9 partidos en Primera División con el Valencia, se enroló en busca de minutos en el fútbol profesional con escasa suerte. El Celta le ofreció una oportunidad de redención con el filial que Hugo ha exprimido con brillantez, versatilidad y muy productivos números ofensivos: 19 goles y 11 asistencias en temporada y media.

La Primera RFEF se le ha quedado pequeña al máximo artillero del filial celeste, que busca ahora en el play-off de ascenso el salto al fútbol profesional para el que se siente definitivamente preparado tras año y medio de esmerado aprendizaje a las órdenes de Fredi Álvarez y Claudio Giráldez. Queda dar un último paso, que Hugo pide afrontar «dando protagonismo al balón, con personalidad y fe».

– Queda un final de liga muy bonito por escribir, ¿pero qué balance hace de lo que ha sido su segunda temporada con el Fortuna?

– Pues superpositivo. Ya cuando vine el año pasado, me encontré muy cómodo con la ciudad, con la gente, con el club, con mis compañeros y por así decirlo creo que he encontrado mi sitio para brillar y volver a disfrutar del fútbol. Y este año lo he multiplicado porque al final te acostumbras a jugar más, te diviertes mucho más, entiendes mejor las situaciones del juego. Y la temporada, pues qué decir...

– Procede de la cantera del Valencia, con el que llegó a disputar 9 partidos en Primera División. Con el Celta solo ha jugado uno, en La Cerámica, pero no sé si de algún modo aquí se la ha abierto la puerta que se le cerró allí.

– Bueno, en aquel momento salí del Valencia cedido al Cartagena para buscar minutos en el fútbol profesional y dar ese pasito más. No funcionó por diferentes situaciones, principalmente yo creo que por falta de madurez mía y sí, yo creo que el Celta es el sitio para dar ese pasito y estar ya en el fútbol profesional.

«Ahora queda la vuelta en Balaídos para dar ese último paso con nuestra gente»

– Falta ponerle la guinda a una gran temporada

– Totalmente. La verdad es que venimos con mucha ilusión después de estar todo el año pelando en la parte de arriba. Ahora, con nuestra gente, queda esa vuelta en casa y sentir el apoyo de ellos para dar ese último paso.

– ¿Cuáles cree que pueden ser las claves para resolver positivamente la eliminatoria?

– Pues diría que tener personalidad, ser protagonistas con balón, como nosotros somos, y tener fe hasta el final, que es lo que hemos hecho durante toda la temporada, sin ir más lejos en el último partido contra ellos. Y seguir apretando porque la gente nos va a dar ese aliento que ya sentimos en la ida de la semifinal.

– En este partido no marcó, pero tuvo una actuación muy destacada. ¿Le quedó una espinita por no haber anotado?

– Obviamente a todo el mundo le gusta marcar, pero no. Me divertí mucho en el campo, sentí que había ayudado al equipo y al final me fui con la cabeza tranquila de haberlo dado todo.

En Afouteza, entrevista a Hugo González, jugador del Celta Fortuna / Pedro Mina

– ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del Europa?

– Si está en play-off es porque tiene muchas más virtudes que debilidades. Es un equipo muy experimentado, que cuenta con uno de los máximos goleadores de la categoría [Jordi Cano], y hace muy bien dos o tres cosas, como el juego directo y el aprovechamiento de las segundas jugadas. Te diría que este es su punto más fuerte.

– Si hablamos de producción ofensiva usted tampoco se queda corto: 14 goles y 8 asistencias. A falta de redondear la cifra, imagino que estará satisfecho.

– Estoy muy contento, sí, de ayudar al equipo con goles y asistencias. Ojalá vengan muchos más.

«Cualquier futbolista busca estar así en un club y eso es lo que yo siento en el Celta»

– ¿Se ve en el mejor momento futbolístico de su incipiente carrera?

– Yo diría que estoy muy feliz. Me noto muy bien, muy suelto, muy cómodo, que es lo que busca cualquier futbolista, estar así en un club, y yo es lo que siento en el Celta.

– ¿Vale el empate?

– [Risas]. No, bueno podría valer, pero no. Y menos a este equipo que ha demostrado que tiene mucha hambre y vamos desde el primer minuto a por el partido. Así que no nos vale.

«El empate no nos vale, somos un equipo con hambre , iremos desde el primer minuto a por el partido»

– ¿En qué categoría se ve la próxima temporada, en Primera División, Segunda, Primera RFEF?

– Cada futbolista tiene su camino, su tiempo, su momento para todo. Yo me siento preparado para estar ya en el máximo nivel. Si por mí fuera diría que Primera División, pero lo hubiera dicho hace cinco años. Lo que sí es verdad es que me noto mucho más maduro.

– Lo que parece evidente es que la Primera RFEF se le ha quedado pequeña.

– Bueno, la he disfrutado.

– Digo que está para el siguiente nivel.

– Sí que es verdad que ahora me encuentro mejor que nunca, muy evolucionado, más maduro, con ganas de demostrar lo que no pude demostrar el año pasado en Segunda o los partidos que el año anterior jugué en Primera División. Obviamente quiero estar en Primera, es el sueño de todo futbolista, pero si no, en Segunda o en Primera RFEF. Al final a mí me gusta jugar al fútbol.

– ¿En qué ha cambiado ese chico que llegó hace año y medio del Cartagena al jugador que es hoy?

– Sobre todo en volver a disfrutar en el campo. Venía de una mala época ene l Cartagena, tanto personal como futbolística. Se me juntó todo. Vine al Celta y fue como ver la luz al final del túnel. Vine aquí y desde el primer día me arroparon y me hicieron sentir muy cómodo. Me enseñaron los valores de este club, que me parecen una barbaridad y desde el primer día me sentí identificado con ellos. Pero sobre todo volví a disfrutar dentro del campo. Soy una persona muy alegre, a la que le gusta divertirse jugando y aquí encontré mi sitio.

– ¿El estilo de juego del Celta le ha ayudado en este proceso de volver a disfrutar del fútbol?

– Totalmente, sí. El estilo de juego, la formación, los movimientos de los mediapuntas. Al principio me costó un poco porque todo era nuevo, pero en cuanto pillé dos o tres cositas, me sentí muy cómodo.

– Ha estado a las órdenes de Claudio y de Fredi. ¿Cambia mucho su forma de trabajar?

– El Celta va todo a una. Lo que te enseñan en el primer equipo, en el Fortuna y en el Juvenil es todo lo mismo. Luego cada persona es diferente. Claudio tiene cosas muy buenas y Fredi tiene otras cosas buenísimas y he aprendido mucho de los dos.

– Ha jugado en las tres posiciones del frente ofensivo. ¿En cuál se encuentra más cómodo?

– Yo, donde me pongan. Si estoy como quiero estar, que es feliz y divirtiéndome, me lo voy a pasar bien de delantero, de lateral o de extremo.

– ¿No tiene entonces una posición predilecta?

– No, estoy cómodo en todas. El año pasado jugué de media punta o falso nueve, ocupé también esas tres zonas y me sentí muy cómodo. Puedo ofrecer una cosa y otra y darle al equipo lo que necesita, dependiendo de dónde juegue.

– ¿Y qué puede ofrecerle al primer equipo que Giráldez no tenga?

– [Se lo piensa]

– Se me ocurre que tirar las faltas porque el último que marcó de tiro directo creo que fue Mingueza al principio de la pasada temporada

– [Risas] Bueno, eso sí. Una cosa sería eso y otra verticalidad, mirar a portería y también creo que soy buen futbolista en la toma de decisiones. Me equivoco poco o muy poco.

– ¿Espera hacer la pretemporada?

– Sí, bueno. Ojalá pueda quedarme aquí, estar el año que viene con ellos y disfrutar.

– ¿Aún no le han dicho nada?

– No, de momento al play-off, mi cabeza está en este domingo.

– ¿Qué ambiente espera en Balaídos?

– Pues no lo sé porque nunca he vivido un play-off aquí, sé que hace un par de años se vivió el último. Pero viendo lo que se vive en el día a día y lo que se respira en el ambiente con la gente del equipo estoy seguro de que la afición va a dar la talla. Veo una afición grande, que siempre está con el equipo, apoyándonos. Como dije antes, nos va a dar es plus y ese aliento que necesitamos.

«Quince goles sería una muy buena cifra para redondear la temporada»

– ¿Qué mensaje le trasladaría a los aficionados para este domingo?

– Pues que disfruten, que hemos luchado todo el año para estar donde estamos este domingo y que nos apoyen. Que crean hasta el final y que sigan animándonos como lo hna hecho todo el año, que ha sido un año increíble.

– ¿A quién preferiría para la final de la promoción, al Atlético Madrileño o a la Ponferradina?

– Al mejor de los dos.

– La afición del Valencia es muy entregada, se vuelca a tope con el equipo, pero también es sumamente crítica, distinta en esto a la del Celta.

– Son dos clubes muy diferentes. El Valencia es un club muy grande, que ha estado en Champions y en competiciones europeas, ahora el Celta también. Indiscutiblemente son dos aficiones muy grandes y están con su equipo a muerte y eso es lo que lleva a un club a estar donde está.

– Ha estado en la cantera del Valencia y en la del Celta. ¿Qué similitudes y diferencias aprecia?

– Similitudes, diría que ambos confían mucho en el talento que tienen y lo cuidan un montón. Al final esto es muy importante para un club porque la gente siente que no está de paso. Se siente querida, arropada e identificada con los valores que transmiten ambos equipos. Esto te hace sentir ese cariño de la ciudad, de la propia gente y te hace estar cómodo para cumplir el sueño de cualquier niño que es llegar a jugar en Primera División. Esto ambos te lo facilitan mucho.

– Es el máximo goleador del Fortuna con 14 goles. ¿Se ha marcado una cifra concreta con la que terminar la temporada?

– [Risas]. Creo que en una entrevista dije hace poco que 15 o más de 15 y me mantengo en esta cifra. Digo que 15 o más. Sería una muy buena cifra para redondear la temporada.

– Y tal vez alguna asistencia más.

– Claro, dar goles también me gusta mucho.