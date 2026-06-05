Fredi: «Si pensamos que nos vale el empate, seguro que nos vamos a caer»

Fredi Álvarez afronta el segundo asalto de la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División con un solo objetivo en mente: obtener este domingo en Balaídos un triunfo que garantice la presencia del Celta Fortuna en la final de la fase de promoción. «Tenemos que hacer un partido estable, serio y con el objetivo de ganar. Nuestro objetivo es ganar el partido, no podemos especular ni esperar a ver que sucede. Tenemos que ir a por el rival, conociendo sus capacidades, y con esta intención vamos a afrontar el partido», ha proclamado el preparador celeste a mediodía tras el entrenamiento celebrado por el filial en la ciudad deportiva.

La buena noticia es que Fredi va a poder disponer de todo su arsenal para medirse al Europa. Apenas Joel López tuvo que retirarse del entrenamiento por un leve problema que no le va a impedir ser de la partida. «Prácticamente tenemos a todos disponibles. Lo más probable es que no hagamos convocatoria. La idea es que vengan todos convocados el domingo y allí decidiremos quienes se cambian y quienes juegan», ha explicado el técnico.

El entrenador del Fortuna ha recordado que en semifinales «no hay partidos sencillos» y que las eliminatorias suelen decidirse «por detalles», pero ha subrayado que sus jugadores están «con confianza» porque «jugamos delante de nuestra gente, que va a estar arropándonos». Fredi ha advertido no obstante contra la euforia que estos días parece haberse apoderado del celtismo que, en exceso, «puede ser un problema grave». Por ello ha insistido en la necesidad de buscar el triunfo con todos los medios al alcance: «Si pensamos que nos vale el empate, seguro que nos vamos a caer. Tenemos que afrontar el partido respetando al máximo al rival», ha destacado Fredi, que ha recalcado: «La eliminatoria está al 50 por ciento».

El técnico moañés no ha escatimado elogios hacia el Europa, un rival «valiente» que «tiene muchas virtudes, quiere dominar y va a intentar llevar la iniciativa ya asumir riesgos», como en el partido disputado la pasada semana en Barcelona. «Vamos a intentar que esto no suceda, que no saquen a relucir sus virtudes», ha manifestado.

Por esta razón Fredi ha pedido a sus jugadores máxima tensión durante los noventa minutos: «Tenemos que hacer un partido de mucha intensidad y ritmo, que tenga mucha velocidad. Es algo a los que no estamos acostumbrados en el día a día y que tenemos que intentar explotar».

El preparador céltico no cree, por otra parte, que adelantarse en el marcador suponga necesariamente una ventaja, aunque prefiere que lo haga el Fortuna: «Puede ser beneficioso o no. Verte por debajo puede provocar que te equivoques, pero verte por delante puede provocar confianza y que el rival tenga que hacer más de lo que estaba dispuesto, pero sabemos que el que marque primero tiene muchas posibilidades de controlar y manejar el partido a su antojo».

Fredi ha recordado, en todo caso, que su equipo «ha demostrado muchas veces que ha sido capaz de rehacerse y de revertir situaciones estando por debajo en el marcador» y puso como ejemplo justamente el primer asalto de la eliminatoria disputado el pasado domingo en Barcelona.

El entrenador del Fortuna ha concluido su intervención con una petición de apoyo al celtismo, al que ha agradecido el aliento que le ha prestado a lo largo de todo el curso: «Lo único que les pido es que nos apoyen como llevan haciéndolo durante toda la temporada. Agradecerles el apoyo y pedirles que vengan a apoyarnos a Balaídos. Los chicos lo van a necesitar y todos sabemos que con la afición nuestro equipo es más fuerte. Tenemos que intentar que Balaídos sea un campo bueno para los nuestros y difícil para nuestro adversario».

Javi Rodríguez, modelo a seguir

A Fredi Álvarez se le ha preguntado por Javi Rodríguez, a quien la víspera Luis de la Fuente hizo debutar con la selección absoluta en el amistoso disputado contra Iraq en Riazor. El técnico del Fortuna se ha referido al zaguero de Poio como un modelo a seguir en la cantera. «Es un ejemplo que ponemos todos los años nuestros jugadores de la base», ha relatado el morracense, que ha subrayado la perseverancia de Javi para seguir luchando por su sueño. «Todas las pretemporadas Javi era un jugador descartable. No era indiscutible ni en infantiles ni en cadetes. Nunca fue titularísimo hasta juveniles y ayer lo vimos debutar con España», ha precisado. «El fútbol da muchas vueltas, cambio muchísimo a estas edades. Gente que tenía mucha proyección se queda estancada y otra que no tenía tanto nombre pega un cambio importante. El ejemplo está en Javi. Yo contaba con él para el Fortuna, pero Claudio se enamoró de él en la pretemporada con el primer equipo y no hay más que decir. Me alegro mucho por él», ha remachado.