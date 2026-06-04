Javi Rodríguez, en el radar del Milan y el Como 1907

Apenas un par de temporadas han bastado a Javi Rodríguez para convertirse en uno de los principales activos del Celta. El canterano, que actualmente está concentrado en Las Rozas con el grupo de apoyo a la selección, ha despertado el interés de importantes equipos europeos, que se han interesado por su situación.

Entre los equipos que tienen al futbolista de Poio en su radar, están el AC Milan, posible rival en la próxima edición de la Europa League, el Como 1907 de Cesc Fábregas, que disputará Liga de Campeones, y el Sporting de Portugal luso. Los tres equipos han preguntado por la situación del jugador, pero su interés no ha pasado por el momento de un mero sondeo, sin ofertas de compra sobre la mesa.

Javi Rodríguez, que ha conformado el pasado curso una muy fiable línea de centrales junto a los veteranos Carl Starfelt y Marcos Alonso, es un de los integrantes de la plantilla con mayor valor de mercado (15 millones de acuerdo con la última actualización de Transfermartk). El canterano fue también uno de los jugadores más empleados la pasada temporada por Claudio Giráldez, el segundo en concreto tras Marcos Alonso: 3633 minutos en 46 partidos sumadas todas las competiciones.

El pasado 25 de mayo, Luis de la Fuente lo incluyó entre los nueve jóvenes integrantes del grupo que prestará apoyo a la selección hasta el compromiso amistoso que el combinado nacional disputa esta noche en Riazor y el que el céltico podría tener sus primeros minutos como internacional.

Pese al creciente interés de equipos importantes por el joven central, en la Calle del Príncipe no creen que Javi vaya a convertirse en la gran venta que el club necesita cerrar antes de que concluya el mes de junio para cuadrar las cuentas y evitar un cuarto ejercicio consecutivo con pérdidas.

Desde la dirección deportiva sospechan que será difícil que algún club se decida a pagar por el zaguero poiense los 15 millones espera recibir como mínimo para venderlo. En el club se considera más factible que acaben llegando propuestas por Ilaix Moriba o Williot Swedberg, futbolistas que llevan tiempo en la órbita de clubes importantes y por quienes el Celta podría obtener fácilmente más de esos millones que el club calcula que habrá que ingresar para equilibrar el balance presupuestario.

En el peor de los casos, si no llegase alguna propuesta lo suficientemente convincente, el Celta no descarta la posibilidad de asumir otro ejercicio de pérdidas. La hoja de ruta está trazada con una venta importante, pero el club prefiere asumir la posibilidad de otro ejercicio deficitario antes que malvender a alguno de los pesos pesados de su plantilla. Queda prácticamente un mes para salir de dudas, aunque la idea del club sigue siendo vender por importe de 16 millones antes del día 30.

Ficha profesional

Salga o no Javi Rodríguez traspasado, lo que es seguro es que al zaguero de Poio se le adjudicará la próxima temporada una de las 25 plazas profesionales después de dos temporadas con ficha del Fortuna. Rodríguez cumple 23 años el próximo día 27, con lo que ya no puede contar con ficha del filial jugando en el conjunto profesional.

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En esta misma situación se encuentra Yoel Lago, otro de los chicos de la cantera con muchos visos de continuar el próximo curso, que cumplirá los 23 años durante la temporada, en concreto el próximo mes de marzo.