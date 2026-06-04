Javi Rodríguez debutó como internacional absoluto en Riazor

Fue un partido insulso, incluso más de lo esperado en el último ensayo de una selección importante antes del Mundial. Pero es a la vez una cita y una fecha que nunca se le olvidará a Javi Rodríguez. El defensa céltico, algunos días antes de cumplir 23 años, ha debutado como internacional absoluto con España. Es el 25º futbolista que juega con el combinado español perteneciendo al Celta.

Sucedió cuando faltaba algo más de un cuarto de hora. Fue el último cambio efectuado por Luis de la Fuente, en los once pactados con Irak. Javi reemplazó en el lateral derecho a Pedro Porro y se comportó con solvencia en un encuentro que ya hacía tiempo que se había convertido en un simple trámite.

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Algo más de ritmo tuvo el juego en la primera mitad, en la que Borja Iglesias fue titular. De hecho, una maniobra suya facilitó el tanto de Ferran. La selección partirá hoy hacia hacia Norteamérica con Borja en la expedición mientras que Javi Rodríguez, llamado para ayudar en los primeros entrenamientos en Las Rozas, podrá iniciar ya sus vacaciones.