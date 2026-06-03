Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal

La inestimable labor de Claudio Giráldez desde que relevó a Rafa Benítez en el Celta, con dos clasificaciones consecutivas para la Europa League y una moderna y atractiva propuesta futbolística sustentada sobre el joven talento de la casa, no ha pasado inadvertida entre equipos de tanto fuste, tradición y músculo financiero como el Athletic Club y el Villarreal, que tantearon sin éxito la posibilidad de incorporar al estratega porriñés a sus respectivos banquillos con vistas a la temporada venidera.

El Athletic Club pensó en Giráldez como sucesor de Valverde, quien a finales de marzo anunció que su cicló en el club vizcaíno concluiría al final de la temporada después de cuatro exitosas campañas jalonadas con un título de Copa del Rey, dos clasificaciones para la Supercopa de España y regreso a las competiciones europeas con parada el pasado curso en la Liga de Campeones. El club rojiblanco contactó con Giráldez, que ya por aquel entonces negociaba una ampliación contractual con el Celta, para conocer su disponibilidad a dirigir el nuevo proyecto del Athletic. La propuesta futbolística del porriñés, su capaz gestión de los recursos y su querencia e instinto hacia el talento joven determinaron la elección el preparador celeste frente otros candidatos. Sonaron Andoni Iraola, ídolo rojiblanco con gran predicamento en Bilbao que concluía contrato con El Bournemouth, e Íñigo Pérez, otro de los técnicos emergentes de LaLiga, también con pasado en San Mamés, que finalmente será el sustituto de Marcelino en el Villarreal.

Giráldez no se lo pensó mucho para rechazar cordialmente el ofrecimiento del Athletic. El de Cans tenía contrato en vigor con el Celta, aunque este hecho no suponía un impedimento, pues podía rescindir su vínculo con el conjunto celeste previo pago de una penalización que asumiría el club vasco. Sus razones fueron de tipo emocional y deportivo. Claudio creía (y sigue creyendo) que su ciclo en el Celta está en buena medida por escribir, sintonizaba plenamente con el proyecto y la forma de trabajo de club y sobre todo pensaba que existía margen de mejora para llevar al conjunto celeste al siguiente nivel.

El propio Giráldez expresaba sus razones tras prorrogar en abril su contrato con el Celta hasta junio de 2028. «Estoy donde quiero estar y ellos están contentos conmigo. Tenemos la misma idea. Por qué cambiar si todos estamos contentos y sentimos que podemos seguir aportando cosas y creciendo juntos», señalaba el técnico.

No fue el Athletic el único club importante en ofrecer a Giráldez hacerse cargo de su banquillo. El Villarreal, habitual de las competiciones europeas que el próximo curso jugará la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, ofreció también al porriñés convertirse en el sustituto de Marcelino García Toral, quien el 30 de junio finalizará su actual contrato con el conjunto amarillo. Antes de hablar con Íñigo Pérez, otro de los representantes de la nueva generación de técnicos españoles que brillan en LaLiga, el pujante conjunto amarillo contactó con Giráldez para ofrecerle el puesto. El porriñés, pese al salto cualitativo que podría suponer en su carrera, rechazó amablemente la propuesta para seguir creciendo de la mano del Celta.

El interés de estos equipos por hacerse con los servicios el entrenador del Celta, sumado a la gran temporada firmada por el equipo, aceleraron las negociaciones para ampliar su contrato con el Celta una temporada más, hasta junio de 2028. Tras cerrarse el acuerdo de renovación a comienzos del mes de abril, Claudio relataba: «Ha sido todo muy rápido, muy sencillo, porque estamos en la misma línea con el club. Ojalá no sea la última renovación porque tengo claro que estoy feliz aquí, que estoy en el club de mi vida, que sigo teniendo la misma ilusión, la misma pasión por estar aquí, por aportar y ellos también».

Desde que suplió a Benítez en marzo de 2024, Claudio Giráldez ha modificado en cuatro ocasiones su contrato con el Celta. El abril de ese año el club vigués confirmó su continuidad y la de su cuerpo técnico para la temporada siguiente, con independencia si el técnico lograba la permanencia. Unos meses después, en octubre de ese año, el club celeste anunció la renovación de Claudio por dos temporadas más, hasta junio de 2027. Un año más tarde, en octubre de 2025, se anunció una nueva modificación contractual que mantenía la caducidad del vínculo en 2027, pero endurecería la penalización económica si alguna de las partes activaba de forma unilateral la cláusula de corte a final de la temporada. En abril pasado, Marco Garcés anuncia que el contrato del louriñés se prolongaba otro año, hasta junio de 2028.

Uno de los mejor pagados

Las sucesivas ampliaciones del contrato de Giráldez han supuesto un creciente incremento del salario del entrenador porriñés y su cuerpo técnico, que le acompaña desde sus tiempos en las categorías inferiores del club. Buena parte de esos incrementos se deben al cumplimiento de objetivos, con bonus específicos en el caso de que el equipo quede entre los 10 primeros, obtenga plaza en la Conference League, se clasifique para la Europa League, como ha ocurrido por segunda temporada consecutiva, o entre en Liga de Campeones.

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Otra variable de su contrato se deriva de la carga económica que ha supuesto para el Celta el despido de Rafa Benítez. A final de esta temporada, una vez se liquide la indemnización al técnico madrileño, Giráldez pasará a ser uno de los mejor pagados de la plantilla.