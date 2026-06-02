Garcés: «Marcos Alonso merece que esperemos por él»

El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, afirmó este martes que el defensa Marcos Alonso, quien todavía no ha desvelado si renovará su contrato con el club gallego, «merece por su rendimiento» que el club haga un esfuerzo y espere por él.

«Seguimos esperándolo. Creo que él se lo merece, su rendimiento dentro del club merece que nosotros le esperemos. Él está considerando y me mantengo optimista, lo mismo que he dicho durante todo el año», apuntó el máximo responsable del área deportiva.

El futbolista madrileño, de 35 años, ha sido una pieza fundamental en el sistema de juego de Claudio Giráldez desde su llegada a Balaídos en el verano de 2024. Desde entonces, ha disputado 76 partidos con la camiseta celeste, 43 de ellos en este último curso (32 de Liga y 11 de Liga Europa)-

En rueda de prensa, Marco Garcés dijo que la intención de la dirección deportiva es «conservar el bloque» de esta última temporada, aunque asume que será difícil por el interés de otros clubes en futbolistas como el sueco Williot Swedberg o el guineano Ilaix Moriba.

«Propuesta oficial en este momento no tenemos ninguna, pero sí muchos sondeos. Ilaix y Williot son los que más interés generan», admitió.