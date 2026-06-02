Dennis Eckert, el celtista con raíces en Tui que jugará el Mundial con Irán

Un niño alemán que soñaba con jugar en el Celta disputará el Mundial de EEUU, México y Canadá defendiendo la bandera de la República Islámica de Irán. Ese es el último giro que ha dado la vida de Dennis Eckert Ayensa, aquel muchacho de Bonn que en 2017 llegó al filial del Celta para suplir a Borja Iglesias y terminó debutando en el primer equipo con Antonio Mohamed.

Esta historia solo ha podido hacerse realidad gracias a la singularidad del árbol genealógico del delantero que actualmente milita en el Standard de Lieja del fútbol belga. El jugador nació hace 29 años en Alemania. Su madre es de Tui, por eso cuando llegó a Vigo ya conocía la ciudad y hablaba español, pero su padre tiene doble nacionalidad germano-iraní debido a los orígenes de uno de sus abuelos.

Convocatoria de la selección de Irán / Team Melli Football

Gracias a esta ascendencia, Eckert ha entrado en los planes de la selección de fútbol de Irán. El técnico Amir Ghalenoei le ha incluido en la lista definitiva de 26 jugadores que viajarán a Norteamérica para competir en el Mundial. Su nombre aparece en la convocatoria como Dennis Dargahi.

A partir del 11 de junio tratará de llevar lo más lejos posible a Irán, que ha sido encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Compartirá vestuario con otros futbolistas iraníes de la talla de Mehdi Taremi o Alireza Jahanbakhsh. Podría debutar el 16 de junio ante el combinado oceánico.

Su pasado en el Celta

Una conexión emocional y familiar trajo a Dennis Eckert a Vigo en el verano de 2017. Jugar en el Celta «siempre había sido un sueño» para él. Llegó procedente de las categorías inferiores del Borussia Mönchengladbach para cubrir el vacío de Borja Iglesias en el filial, que venía de marcar 34 goles en Segunda B. Eckert firmó por cuatro temporadas, con dos años inicialmente ligados al filial y la posibilidad de pasar al primer equipo a partir del tercero.

Su paso por el Celta B no fue tan prolífico como se esperaba, pero consiguió participar con el primer equipo. En la temporada 2018-2019, con Antonio Mohamed en el banquillo, debutó en LaLiga, disputando nueve partidos y llegando a jugar como titular en un encuentro contra el Alavés. Terminó esa campaña con 213 minutos y ningún gol.

En enero de 2019 el Celta lo cedió al Excelsior de la Eredivisie de los Países Bajos. Ya nunca regresó a Vigo. Continuó su carrera en el Ingolstadt alemán, el Union Saint-Gilloise belga, con el que disfrutó de las competiciones europeas, y el Standard de Lieja, club al que llegó en 2025 a cambio de 2,5 millones y con el que tiene contrato hasta 2028.