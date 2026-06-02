Borja Iglesias y su altar de la suerte

El fútbol siempre ha estado rodeado de supersticiones y a ellas no son ajenos muchos de los actuales futbolistas, aunque aparenten modernidad y distancia sobre ciertas liturgias. Entrar con el pie derecho al campo, mantener la misma vestimenta con la que conseguiste la última victoria, persignarse al inicio del partido o tener las mismas rutinas en las horas previas a acudir al estadio han sido costumbres seguidas por las distintas generaciones de jugadores, técnicos o aficionados. Y los rituales continúan muy presentes en el deporte rey, como en las últimas horas desvelaba el céltico Borja Iglesias o su técnico Claudio Giráldez días atrás. El delantero compostelano, que se encuentra concentrado con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas hablaba estos días sobre los «muñecos de la suerte» que le han regalado sus amigos y con los que piensa montar un altar durante los días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para alejar las malas vibraciones. El fetichismo, elevado a los altares.

«Esta semana, mis amigos me han ido trayendo muñequitos de la suerte y cosas así. He traído varios, he traído varias cosas. No es que yo sea súper supersticioso, pero mis amigos me dijeron: 'Mételo en la maleta y hazte un altar'. Por ellos lo voy a hacer. Van a ir colocados en mi habitación en cada sitio que esté durante el Mundial», explicó Borja Iglesias a los medios oficiales de la Federación Española de Fútbol. Es verdad que el delantero del Celta siempre se ha sentido atraído por los simbolismos, como llevar las uñas de las manos pintadas como reivindicación contra la homofobia.

Borja Iglesias admite también el estado de felicidad en el que se encuentra tras confirmarse su presencia en la lista de veintiséis futbolistas que representarán a España en la Copa del Mundo que arranca la semana que viene. Con la llamada del seleccionador, Luis de la Fuente, el máximo goleador del Celta esta temporada (18 tantos) ha visto cumplido un sueño. «Durante muchos años he calmado mis sueños intentando ser prudente, intentando protegerme de la decepción y del dolor de los fracasos. Hoy solamente puedo darle las gracias a ese niño que hace 20 años soñaba con esto, cuando yo hace unas horas no era capaz ni de creérmelo», manifestó el compostelano, que no ha salido todavía de su asombro de poder verse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. «Desde el lunes que salió la convocatoria hasta el jueves no paré con un montón de estímulos, mucha gente escribiéndome. Estos dos últimos días estuve en casa, en Santiago, con mis amigos, mi familia, con María (Valero, su pareja) y fue un momento de decir: 'Hostia, esto es muy fuerte lo que está pasando. Qué ilusión'».

El atacante del Celta tendrá una dura competencia para sumar minutos en la cita mundialista porque a De la Fuente le gusta jugar con un falso ‘9’ como referencia en ataque. Y en ese contexto, Mikel Oyarzabal es la primera opción para un once en el que en ocasiones también pueden aparecer Mikel Merino o Ferran Torres. Borja Iglesias, por sus características técnicas, dispondrá seguramente de minutos en los tramos finales de los partidos para intentar abrir defensas cerradas con su buen juego de espaldas a la portería rival.

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Ante su convocatoria para el Mundial 2026, en el que coincidirá con su compañero el sueco Carl Starfelt, el futbolista compostelano se ha recreado en la nostalgia, recordando la atención que le prestaba a este acontecimiento deportivo en su etapa infantil. «Salían los cromos, las camisetas de las selecciones y algunos de los videojuegos favoritos también lanzaban su versión World Cup». Con 33 años, Borja Iglesias puede cumplir el sueño de participar en uno de estos eventos, al que irá acompañado de los «muñecos de la suerte» que le regalaron sus amigos, con los que montará un altar.