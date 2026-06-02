Aleix Febas: «Siempre me he sentido muy acorde con lo que he visto del Celta, el querer ser protagonista con balón»

El centrocampista Aleix Febas, primer fichaje del Celta para la temporada 2026-27, encara muy ilusionado su nueva etapa en el equipo gallego, con el que espera «seguir creciendo» tras brillar en esta última temporada con la camiseta del Elche.

«Tengo ganas de demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo y que puedo seguir siendo el mismo. Me ha costado llegar a Primera, pero quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo. Me siento bien tanto físicamente como mentalmente y creo que tengo margen de mejora», apuntó.

En rueda de prensa, acompañado por el consejero Sergio Álvarez y el director de fútbol, el mexicano Marco Garcés, Febas agradeció a los dirigentes del Celta la «paciencia» que tuvieron para «aguantar hasta el final» porque «hasta que acabase la temporada no quería saber nada para estar centrado en el Elche», explicó. «Agradezco la paciencia que han tenido para esperar por mí», destacó.

«Europa pesa y el club viene en un crecimiento importante los últimos años. El Celta es un equipo con ambición, que quiere seguir creciendo. «Siempre me he sentido muy acorde con lo que he visto del Celta, el querer ser protagonista con balón. Es un sistema en el que me siento cómodo», respondió al ser cuestionado por qué se decantó por la oferta celeste.

«Soy un jugador dinámico. Lo que me hace más diferente es que de mediocentro conduzco bien el balón, rompo líneas. Creo que también soy agresivo e intuitivo en defensa. He mejorado mucho en ese sentido, ahora soy más completo. Parece que solo juego bien con balón, pero también me siento cómodo a la hora de defender», aseveró.

Febas espera vivir un gran año en Balaídos, pero avisó de que el «primer objetivo» debe ser la permanencia en LaLiga porque la exigencia cada vez es mayor en la máxima categoría.

«Hacer una buena liga es lo principal, este año ya hemos visto que está muy dura e igualada. Ese es el primer objetivo. A partir de ahí, si podemos soñar con cosas grandes como hacer una buena Liga Europa o una buena Copa del Rey, pues mucho mejor. Pero vamos poco a poco», subrayó.

Finalmente, Marco Garcés agradeció a Febas que se haya decantado por la oferta del Celta porque en Vigo son conscientes de que tuvo «muchas oportunidades» en este inicio de año.

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«El hecho de que nos hayas escogido es algo que nos llena de satisfacción. Eres un jugador que nos viene muy bien, tus características se ajustan perfectamente al modelo de juego de Claudio y nos puedes ofrecer cosas que no teníamos. Esa facilidad tuya girarse, para romper líneas en conducción nos va a venir muy bien», sentenció.