Febas ya ejerce como céltico

Aleix Febas (Lleida, 1996) se ha convertido en el primer refuerzo del Celta para la temporada que viene, la segunda consecutiva en la que el equipo vigués disputará la Europa League. El centrocampista catalán, formado en la cantera del Real Madrid, firmó por tres temporadas después de cerrar una brillante etapa en el Elche. De esta manera, Claudio Giráldez ya dispone de la pieza que demandaba para el centro del campo: un futbolista con «inteligencia táctica, precisión en el pase y visión de juego», como lo describe el club en el anuncio de su contratación hasta junio de 2029. En Vigo se reencontrará con excompañeros como Borja Iglesias, Sergio Carreira y Álvaro Núñez. El jugador será presentado mañana al mediodía en Balaídos.

El Celta se hace con los servicios de una de las revelaciones de la Liga, un jugador que en plena madurez ha demostrado una gran calidad técnica para manejar el centro del campo y el tiempo de los partidos. El conjunto celeste ganó el pulso a otros pretendientes, entre ellos el Espanyol, que aspiraban a hacerse con los servicios de un futbolista que a partir del 30 de junio obtendría la carta de libertad. La clasificación de los célticos para la competición europea fue uno de los motivos que influyeron en la decisión del ilerdense, además de valorar las similitudes del ideario futbolístico de Giráldez con el de Eder Sarabia, el entrenador con el que volvió a explotar su talento como centrocampista creativo en plena madurez, tras cumplir 30 años el pasado mes de febrero.

El catalán pasó esta mañana por A Sede de Príncipe para estampar su firma en el nuevo contrato, que le convertirá en compañero de Miguel Román, Hugo Sotelo, Matías Vecino e Ilaix Moriba en una línea de mediocentros en la que Giráldez también espera volver a contar con Fer López. Así, el Celta suma más talento y añade un poco más de veteranía en una medular en pleno crecimiento, con jugadores que el curso pasado no superaban los 23 años, salvo Vecino (34). «Muy contento de poder llegar a este club. Con ganas de este gran reto», fueron las primeras palabras de Febas como jugador del Celta, al que se enfrentó en cuatro ocasiones. La primera vez que pisó Balaídos fue en diciembre de 2019, con el Mallorca, que se llevó un empate (2-2) de su visita a Vigo. «Hola, celtistas, soy Aleix Febas. Ya estoy aquí con muchas ganas de veros a todos y esperemos que sea un gran año. Nos vemos pronto», añadió el nuevo fichaje céltico a través de las redes sociales.

Hace hoy justo un año, Febas celebraba con el Elche el ascenso a Primera División. El equipo ilicitano le concedía la segunda oportunidad de competir en la máxima categoría a un futbolista que en su despedida la semana pasada del Martínez Valero reconocía que en su carrera deportiva «siempre he estado algo decepcionado conmigo porque pensaba que podía hacer más». En Elche y rozando ya la treintena, el ilerdense mostró buena parte del potencial que le llevó a la cantera del Real Madrid en edad infantil para convertirse en uno de los más prometedores centrocampistas de La Fábrica, en la que le veían condiciones técnicas para dar el salto al primer equipo. Zidane le concedió la oportunidad de debutar con el campeón blanco en un amistoso de pretemporada, ante el París Saint-Germain, pero ahí se acabaron sus aspiraciones de continuar en la casa blanca, a pesar de que muchos lo veían como un futuro sucesor de Modric. Zaragoza, donde coincidió con Borja Iglesias, y Albacete fueron sus primeros destinos de cesión, hasta que en el verano de 2019 se desligó del Real Madrid y firmó por el Mallorca, que le concedía la oportunidad de debutar en Primera División con 23 años. Con el equipo bermellón disputó 74 partidos antes de marcharse cedido al Málaga, entonces en Segunda División, con el que se comprometería hasta junio de 2023. El descenso de los malagueños a la Primera RFEF le llevó al Elche, por el que firmó por tres campañas. Allí conoció a Sergio Carreira, cedido por el Celta. En su segundo año con el equipo alicantino logró, junto al ahora céltico Álvaro Núñez, el ascenso a Primera División, donde este curso pasado ha destacado como uno de los mejores pasadores de la Liga (segundo centrocampista con más pases, tras Pedri). En Primera División ha disputado 69 partidos, entre el Mallorca y el Elche, y 247 en Segunda, con un total de 10 goles y 16 asistencias.

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Después de esta primera incorporación, el Celta tendrá que centrarse en cerrar el traspaso de uno futbolista antes del 30 de junio para cerrar sin pérdidas el ejercicio económico de una temporada que con los ingresos obtenidos en la Europa League ha situado en 16 millones de euros los ingresos necesarios para cuadrar las cuentas. Ilaix Moriba es uno de los que mayor interés despierta en el mercado internacional. La llegada de Febas paliaría en parte los refuerzos que ha solicitado Giráldez para disponer de una plantilla más competitiva para afrontar otro curso con tres competiciones.