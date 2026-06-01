Un celtista «exiliado» sorprende a Sergio Carreira en Lanzarote
El jugador del Celta y su pareja, Mencía, fueron recibidos en el Barceló Playa Blanca con cava, una figura futbolera y una carta escrita en gallego por el subdirector del hotel
Sergio Carreira se encontró en Lanzarote con una bienvenida con acento vigués y corazón celeste. El futbolista del Celta, y su pareja, Mencía Calvo, fueron recibidos en el hotel Barceló Playa Blanca con un detalle muy especial: una botella en una cubitera, una figura futbolera y una carta manuscrita firmada por un celtista lejos de casa.
La nota, escrita en gallego, arrancaba con un afectuoso «Estimados Mencía e Sergio» y continuaba con una bienvenida al alojamiento: «É un pracer darlles a benvida a Barceló Playa Blanca». Un gesto sencillo, pero cargado de sentimiento celtista.
El autor de la carta -Mansur Botana que se identifica como subdirector del hotel-, no escondió su simpatía por el club vigués. En el mensaje les deseaba que pudieran disfrutar «despois dunha temporada tan longa e exitosa» y también descansar «durante uns días na illa antes de voltar a “Europa” ;)», una frase con guiño futbolero incluido.
La despedida terminaba con otra declaración de intenciones: «Subdirector e celtista exiliado». Un «detallazo» que Carreira y Mencía compartieron en redes, con la ubicación de Lanzarote y la cuenta del hotel, y que rápidamente llamó la atención por la cercanía y el cariño del recibimiento.
Porque incluso lejos de Vigo, el celtismo siempre encuentra la forma de hacerse presente.
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