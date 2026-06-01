Antañón: «No es casualidad marcar en el descuento»
El vigués firmó el gol del empate en el minuto 98 y confía en cerrar la eliminatoria en Balaídos: «En casa nos hacemos más fuertes»
Redacción
Andrés Antañón vive una temporada inolvidable. Después de debutar con el Celta en Primera División, el centrocampista del Fortuna firmó ayer el gol del empate ante el Europa que deja muy favorable para los célticos la eliminatoria de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División. «No es casualidad marcar en el descuento», comentó el centrocampista vigués, que ayer sumó su cuarto tanto de la temporada. «No es el primero ni el último que marcamos a partir del minuto 90. De hecho, dos tercios de los goles que metemos son en la segunda mitad y eso es fruto de la confianza que tenemos y lo estamos demostrando», subrayó.
Antañón ve necesario que el Fortuna busque la victoria en Balaídos el próximo domingo, aunque le llegaría con un empate para eliminar al Europa. «Ahora tenemos el partido de vuelta en casa, que es donde nosotros nos hacemos más fuertes y estoy seguro que allí vamos a conseguir la victoria», manifestó el joven céltico al finalizar el partido en Can Dragó, en la capital catalana.
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