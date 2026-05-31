Fredi Álvarez: «La dificultad en Balaídos va a ser máxima»

El empate conseguido ayer en Barcelona por el Celta Fortuna le permite presentarse al partido de vuelta con la ventaja de que otra igualada le llevará a la final del play-off de ascenso a Segunda División. Pero Fredi Álvarez, técnico del filial céltico, no se fía de un CE Europa que ha firmado buenos resultados como visitante esta temporada en el grupo segundo de la Primera RFEF. «Nos espera un partido difícil porque mucha gente pensará que la eliminatoria es favorable a nosotros, pero ni mucho menos podemos pensar eso porque, como dije antes, este equipo ganó muchos partidos fuera de casa, juega bien al fútbol y los partidos se deciden por detalles. Tenemos que respetar al máximo al rival, estos play-off y afrontarlos como venimos haciendo en los partidos de Liga», señaló Fredi Álvarez desde la sala de prensa de Can Dragó, un pequeño estadio de reducidas dimensiones que ayer dificultó el juego de los celestes.

El entrenador del Fortuna no quiso salirse del guión de no dar la eliminatoria por resuelta ante un Europa con buenos atacantes y jugadores muy altos que generan mucho peligro en las acciones de estrategia y de balón parado. «Sabemos que es un equipo muy difícil, con mucho oficio, muy veterano, que maneja bien dos estructuras de juego. Sabíamos que podían jugar de tres o de cuatro en defensa y al final fue un calco de lo que esperábamos: un equipo tenso, agresivo, que intenta meterte en campo propio con juego directo, contactar con Ghailan y con Jordi Cano en balones a la espalda, que es como ha sido el gol», detalló.

El preparador celeste se mostró satisfecho con el juego del Fortuna: «Creo que nos encontramos el equipo que esperábamos, pero nosotros hemos estado bien, hemos controlado el juego, hemos permitido pocas transiciones ante un buen equipo y una buena afición, con un trato excelente por parte del club y eso es digno de alabar». Y añadió algunos peros a la actuación de sus jugadores: «Nos ha faltado profundidad, generar juego, hemos tenidos tres o cuatro ocasiones buenas pero esto es un play-off y generar ocasiones de gol es muy difícil. Aquí se juegan muchas cosas y al final los pequeños detalles son los que marcan el devenir de los partidos. Nos faltó profundidad y amenazar un poco más la espalda del rival, pero con el 1-0 no nos hemos desesperado, no hemos permitido muchas transiciones del equipo rival y me quedo contento con el rendimiento del equipo. Creo que hemos hecho un partido solvente para la dificultad que se nos presentaba y ahora veremos qué ocurre en la vuelta. La dificultad va a ser máxima porque este equipo fuera de casa gana muchos partidos y somos conscientes de ello», reiteró el preparador moañés, que afronta por segunda vez la fase de ascenso a Segunda con el filial vigués.

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Fredi Álvarez quiere brindarle una victoria a la afición, que ayer estuvo representada por la peña Blau Cel y un grupo de seguidores: «Nosotros en Balaídos nos sentimos cómodos con nuestra gente y agradecer a los que vinieron del Celta y a ver si podemos brindarles un buen partido en la vuelta».