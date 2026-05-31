El Fortuna busca el premio

El celtismo en pleno centra la atención en el estreno del Fortuna en la fase de ascenso a Segunda División, en la que le espera esta tarde el Club Esportiu Europa, de Barcelona (16:15 horas, TVG y Movistar Primera Federación), un histórico que también sueña con alcanzar la categoría de plata después de protagonizar una buena campaña en su estreno en la Primera RFEF, en la que los célticos brillaron con luz propio y consiguieron una meritoria segunda plaza, solo superados por un Tenerife intratable. Será la sexta ocasión en la que el equipo vigués intentará alcanzar el fútbol profesional. Esta vez lo hará con un equipo plagado de jóvenes canteranos (con una media de edad de 21,3 años), entre los que destacan Andrés Antañón, Hugo Burcio, Óscar Marcos o Ángel Arcos, en dinámica del primer equipo a lo largo de la temporada, y con Hugo González como referencia goleadora, tras sumar 14 tantos en la competición regular.

El valenciano se ha recuperado a tiempo de unos problemas físicos que arrastraba y apunta a ser clave en una eliminatoria a la que el Fortuna se presenta con la máxima ilusión y con la fortaleza mental que mostró a lo largo de la temporada en situaciones comprometidas que supo resolver. Para la cita de esta tarde, el moañés Fredi Álvarez dispone de toda la plantilla, que en la tarde de ayer viajó a la capital catalana.

Por su parte, Aday Benítez, entrenador del conjunto barcelonés, no podrá contar para este doble enfrentamiento con el lateral derecho Guillem Rodríguez, que sufrió una fractura en el tercio medio de la clavícula y estará de baja entre 6 y 8 semanas. El que fuera capitán del Girona en su etapa como futbolista es el responsable de que el equipo catalán consiguiese una plaza para la fase de ascenso en un grupo con rivales como el Nástic de Tarragona, el Alcorcón, el Hércules o el Murcia, que se quedaron sin premio.

El primer duelo entre europeístas y célticos tendrá como escenario un Can Dragó que presentará un lleno. El celtismo estará representado esta tarde en las gradas de este campo barcelonés. Ayer, la presidenta del club, recordó la excelente campaña del filial celeste. «Subcampeones de Primera RFEF y protagonistas de una temporada histórica. Con una apuesta valiente, nos han hecho disfrutar y creer en cada partido. Ahora, se han ganado el derecho a soñar en grande», dijo en redes sociales Marián Mouriño.

La afición del CE Europa tampoco se queda atrás en las ilusiones de salir airosos en esta fase de ascenso: «Hace un siglo, Europa vivía su época de oro, los gloriosos años veinte. Más adelante, en 1962 regresábamos a Segunda División, nuestro último ascenso a esta categoría, hasta ahora. Es la hora de hacer regresar la época dorada. Europeísta, este domingo en Can Dragó comienza el retorno a Segunda», decía en redes sociales.

Segunda oportunidad de Fredi

Será la sexta edición de los play-off de ascenso a Segunda División en los que compite el Fortuna, pues en la campaña 2003-04 se clasificó para esta fase pero el descenso del primer equipo le impidió aspirar a una plaza de ascenso. El filial céltico se presenta ante el CE Europa con una de las trayectorias más regulares en la tercera categoría de fútbol español, pues será la tercera vez en el último lustro que compite por el premio de alcanzar la Segunda División. La primera desde que la categoría se denomina Primera RFEF llegó de la mano de Claudio Giráldez, en el curso 2022-23. Entonces, los celestes quedaron apeados en la primera ronda por el Eldense. Para Fredi Álvarez será su segunda experiencia en estos play-off, ya que hace dos años también dirigió a los celestes meses después de relevar a Giráldez, que había asumido la dirección del primer equipo. En la primavera de 2024, el Fortuna se enfrentó a un Málaga que ahora pelea por retornar a Primera División. El equipo andaluz tiró de oficio para dejar en la cuneta a un rival que cedió un empate en Vigo y cayó por la mínima en la Rosaleda.

Dos años después, el Fortuna vuelve a pelear por subir a la categoría de plata, también de la mano de un Fredi Álvarez que ha demostrado una gran capacidad para aprovechar los recursos de un equipo que está supeditado a las necesidades del primer entrenador. A ello se han sumado lesiones como las que sufrieron Dela o Joel López, dos de los ‘veteranos’ de un equipo en el que despuntan juveniles como Anxo Rodríguez, Antañón, Michel Khayat o Kibet. n

CAMPO: Can Dragó

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HORA: 16:15H. (TVG, MOVISTAR)