Una Champions con sabor a Celta y Vigo: Luis Enrique, el nigranés 'Dro' y Luis Campos se coronan con el PSG

El reinado del PSG continúa en Europa. El equipo parisino repitió triunfo en la final de la Champions League tras imponerse en la tanda de penaltis (1-1 y 5-4) al Arsenal de Mikel Arteta. El segundo título consecutivo en la máxima competición continental fue celebrado de forma especialmente violenta en las calles de París, donde se han registrado un muerto casi 300 heridos y más de 700 detenidos por los disturbios pese a la victoria. Y de forma mucho más tranquila en Vigo y su área metropolitana, donde no se olvidan los vínculos entre el Celta y el campeón de Europa.

El más evidente y lanzado por el propio club es el de su alma máter y entrenador: Luis Enrique. El asturiano se consagra como el mejor entrenador de Europa al lograr dotar de personalidad, eficiencia y mentalidad ganadora a un proyecto multimillonario que se había estrellado durante una década en su ansiado objetivo. Desde el perfil oficial del conjunto celeste lo felicitaron recuperando una fotografía de aquella temporada 2013-14 en la que estuvo en Vigo.

La breve experiencia en el banquillo vigués llevó a un recién ascendido (tras la agónica permanencia del 4,01%) a un meritorio 9º puesto con 49 puntos. A su vez, apostó por canteranos y jugadores que marcaron época como Hugo Mallo, Jonny Otto o Nolito, al tiempo que reconvertía en piezas clave a Augusto Fernández o Michael Krohn-Dehli. De aquella etapa aún tiene a su lado a nombres como Rafa Pol, segundo entrenador del PSG, y el psicólogo Joaquín Valdés, pieza clave en la segunda vuelta de aquel equipo.

El séptimo gallego campeón de Europa

En la celebración con los Vitinha, Dembele o Joao Neves emergía una de las apuestas más firmes de Luis Enrique para su proyecto. Pedro 'Dro' Fernández (Nigrán, 2008) se convirtió en el séptimo gallego que se alza con el título de campeón de Europa. Toma así el testigo de grandes nombres como Luis Suárez, Amancio, Diego López, Lucas Vázquez y los excélticos Michel Salgado y Joselu. Curiosamente, todos ellos con el Real Madrid salvo éste último.

«Dro», a la izquierda, junto a su amigo Pedro Villar en su último año en el Val Miñor. / Ricardo Grobas

El habilidoso mediapunta formado en la ED Val Miñor llegó en el mercado de invierno después de finalizar su contrato con el Barcelona, donde Hansi Flick lo había hecho debutar pero no le había dado el protagonismo que esperaba. Pese al interés de Guardiola en el Manchester City, la oferta de Luis Enrique llamó su atención y le llevó a un conjunto donde también ha levantado el título de Liga. Ayer pudo levantar «la Orejona» gracias a un pequeño detalle: los tres minutos de juego que disputó en dieciseisavos contra el Mónaco. La normativa UEFA hace que solamente se puedan acreditar como campeones los futbolistas que han al menos saltado al terreno de juego.

Fernández nunca formó parte de la disciplina del Celta aunque sí participó como invitado en algún torneo de categorías base con él. Al mismo tiempo, es reconocida su simpatía por el club celeste, manteniendo a Iago Aspas o Borja Iglesias como algunos de los pocos futbolistas a los que sigue en su perfil de Instagram.

El «arquitecto» que por fín terminó su obra

Cierra la conexión entre Vigo y París en esta final de la Champions un nombre del que poca gente prefiere acordarse por su estancia en el Celta. Luis Campos vuelve a coronar su labor como director deportivo tras mejorar una plantilla que lo ganó todo en la pasada campaña, incluyendo el primer Mundial de Clubes de la FIFA. A Galicia llegó con la vitola de «arquitecto», rechazando al Real Madrid tras su buen papel en Mónaco y Lille. Sin embargo, su estancia se limitó a los meses entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.

El de Esposende trajo a Carlos Carvalhal como entrenador ante sus desencuentros con Eduardo Coudet, con quien nunca llegó a encajar bien. La agónica permanencia a las puertas del Centenario y el bajo rendimiento de algunas apuestas millonarias hicieron que Marián Mouriño lo cesase nada más llegar al cargo. Uno de los motivos fue su poca presencia en Vigo ya que en ese momento se volcaba con el PSG, donde todavía estaba su buen amigo Kylian Mbappé.

En su primer verano fichó a Jorgen Strand Larsen por 15,04 millones de euros y a Williot Swedberg por 5,50 millones. La lenta adaptación del sueco hasta que estas dos últimas campañas explotó de forma definitiva hicieron que se mirara con aún más desconfianza las llegadas de Carles Pérez (5,2 millones tras una cesión) o Unai Núñez (7 millones tras varias cesiones) que todavía siguen en la disciplina del club pese a no contar en los planes de Giráldez. Entre sus principales aciertos, la llegada libre de Óscar Mingueza que acaba contrato este verano o Carl Starfelt por 5 millones de euros.

Afortunadamente para él, siempre le quedó París y su infinito presupuesto para cumplir sus deseos.