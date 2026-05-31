El Celta Fortuna se acerca a la final por el ascenso

1 Europa: Flere; Jay, Campeny, Sgrò, Fran Gil; Adnane, Caravaca (Carlos, 82’), Meshak (Álex Pla, 96’); Josu Gallastegi (Álex Cano, 46’), Jordi Cano (Khalid, 96’) y Óscar Vacas. 1 Celta Fortuna: Coke Carrillo; Pablo Meixús, Anxo Rodríguez, Quique Ribes; Hugo González, Adrià Capdevila (Antañón, 46’), Hugo Burcio (De la Iglesia, 90’), Joel López; Milla (Gavián, 90’), Óscar Marcos (Kibet, 70’) y Álvaro Marín (Somuah, 46’). Goles: 1-0 (44’): Jordi Cano. 1-1 (98’): Antañón.

Un gol de Antañón en el descuento acerca al Celta Fortuna a la final por el ascenso. El domingo en Balaídos (16:15 horas) los de Fredi Alvarez deberán hacer bueno el 1-1 conseguido en el campo del Europa después de un partido complicado, donde el filial céltico acreditó ser superior técnicamente pero donde sufrió para imponer un ritmo que el conjunto barcelonés le cortó de forma insistente. El plan de los catalanes parecía dar sus frutos hasta que en uno de esos descuentos eternos a los que nos acostumbra la Primera Federación apareció Antañón para aprovechar una indecisión del portero y anotar el gol que concede a los vigueses una importante ventaja de cara a la vuelta ya que el empate valdrá a los de Fredi para estar en la siguiente y definitiva eliminatoria por el ascenso a Segunda.

El pitido inicial dio paso a una declaración de intenciones por parte de los escapulados. Desde el primer compás del encuentro, el conjunto barcelonés se adueñó de la posesión, mostrando un perfil ambicioso y buscando con insistencia la portería defendida por Coke Carrillo. Sin embargo, el ímpetu local chocó de frente con la pizarra del filial gallego. El Celta Fortuna saltó al terreno de juego excelentemente plantado, tejiendo una red táctica impenetrable que maniató por completo las vías de creatividad del Europa. Ante este escenario de máxima igualdad y respeto mutuo, los primeros diez minutos transcurrieron sin que ninguno de los dos guardametas tuviera que intervenir, reflejando el exceso de centrocampismo y la falta de claridad en los últimos metros.

El letargo se rompió cuando el conjunto vigués decidió dar un paso al frente. Hugo González avisó primero con un disparo desde la frontal del área que Flere atrapó sin excesivos problemas, inaugurando el casillero de remates. La réplica local no se hizo esperar. Adnane contestó de inmediato con un potente tiro lejano que activó a la grada. El partido entró entonces en una fase vibrante y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, llegó la ocasión más clara hasta el momento. Josu Gallastegi ejecutó un magistral lanzamiento de córner que estuvo a milímetros de convertirse en un gol olímpico, pero el esférico se topó con el poste, salvando milagrosamente a los visitantes.

A partir de ese susto, el Celta Fortuna terminó de despertar y empezó a estirarse con peligro. La zaga local tuvo que emplearse a fondo para proteger a un Flere que veía cómo los gallegos ganaban metros. En el minuto 25, la tensión aumentó en las gradas cuando Álvaro Marín probó fortuna con un chut ajustado desde la frontal que lamió la cepa del palo. El filial vigués se hizo con el timón del choque, ralentizando el ritmo a su conveniencia en el tramo final del primer tiempo y desesperando por momentos a su rival.

Gol del Europa

Cuando el partido parecía abocado al empate sin goles antes del paso por los vestuarios, la calidad individual decantó la balanza. En una brillante combinación colectiva, Adnane conectó con Jordi Cano; el letal goleador barcelonés no perdonó dentro del área y, con una definición soberbia, desató la locura al abrir el marcador. El tanto espoleó a los de casa, y el propio Adnane intentó ampliar la ventaja con otro zapatazo lejano que se marchó fuera. El Europa lograba así marcharse al descanso con una mínima pero valiosa ventaja tras una batalla táctica de altísimo nivel.

El técnico del Celta Fortuna movió el banquillo en la segunda mitad para oxigenar a su equipo, pero fue el Europa quien llevó el peligro inicial. La primera ocasión clara la tuvo Jordi Cano, al recibir un balón franco dentro del área, aunque su remate flojo terminó en las manos del meta gallego.

Insistió el conjunto local buscando ampliar el marcador y Óscar Vacas estuvo cerca de lograrlo con una espectacular chilena. Mientras tanto, los celestes -ayer de azulados- contenían las embestidas locales sin generar peligro ante la portería de Flere, sumando solo un disparo alto de Hugo González como bagaje ofensivo.

Ocasiones del Celta Fortuna

Sin embargo, en el minuto 70, el partido pudo cambiar por completo. El propio Hugo González se internó con fuerza en el área y firmó un pase atrás para el remate, completamente solo, de Óscar Marcos. Cuando ya se cantaba el empate visitante, Flere emergió con una intervención salvadora que evitó el tanto gallego. Tras este gran susto, el Europa supo replegarse.

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Un gol agónico de Antañón en el tiempo añadido rescató un valioso empate 1-1 para los visitantes. El tanto llegó tras un error de Flere en la salida que aguó la fiesta de la afición local. Incluso Hugo González tuvo en sus botas una remontada que habría culminado la épica de la tarde en un lanzamiento de falta. Ahora, con las espadas en todo lo alto, la emocionante eliminatoria se decidirá por completo en Balaídos pero el filial céltico tiene la ventaja de que el empate le valdrá para llegar a la ansiada final por el ascenso.