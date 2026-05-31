Borja Iglesias y Javi Rodríguez se concentran con España

La selección española, con los célticos Borja Iglesias y Javi Rodríguez, comenzó ayer, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, su concentración de cara al Mundial, en el que debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, sin cuatro jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones. Una concentración programada para antes de la final de la ‘Champions’, que verán jugadores y cuerpo técnico juntos. España llevará a cabo hoy su primer entrenamiento, desde las 11:00 horas, que será abierto al público y gratuito, en Las Rozas.

En esa sesión no estarán los cinco futbolistas involucrados en las finales europeas y, para cubrir su ausencia y reforzar la preparación, Luis de la Fuente llamó a nueve jugadores de apoyo -Marc Bernal, el céltico Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra- que se han unido al grupo en el inicio de la concentración y permanecerán con el equipo hasta el amistoso ante Irak.

España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México). En el Mundial, jugará sus dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la primera fase el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).

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Ayer faltaron David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino del Arsenal, y Fabián Ruiz, del París Saint-Germain, que disputaron la final de la Champions. Además, tampoco se ha incorporado Yeremy Pino, quien el pasado miércoles ganó la Liga Conferencia con el Crystal Palace, ni Pedro Porro, que llegará a Madrid hoy por motivos familiares.