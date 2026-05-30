El francotirador del Celta Fortuna

Hugo González es un extraño ejemplar en el fútbol. La desaparición de los grandes lanzadores de faltas puede considerarse uno de los muchos fenómenos que en los últimos años se han ido acentuando. Lo que antes era habitual, casi frecuente, hoy es un acontecimiento único. Influyen muchos factores: la mejoría de los porteros, las barreras formadas por gente cada vez más grande, los árbitros poco celosos con la distancia reglamentaria y también los nuevos balones que cogen cada vez más efectos sorprendentes pero que han perdido aquellas características que permitían a los futbolistas hacerlos subir y bajar con mayor facilidad. El céltico Hugo González es uno de los últimos mohicanos, el mejor especialista del fútbol español y una de las grandes esperanzas del Fortuna en el asalto a la Segunda División que arranca mañana en el campo del Europa.

Nadie presenta los números del futbolista valenciano del Celta Fortuna en las tres principales categorías del fútbol español. Hugo acumula cuatro goles en lanzamiento de falta directa esta temporada que le permitieron al equipo de Fredi Alvarez sumar cuatro valiosos triunfos porque además de la habilidad y el acierto el atacante tiene el don de la oportunidad. Los cuatro goles de falta directa llegaron en partidos que en ese momento estaba perdiendo el Celta Fortuna y que acabaron finalmente con triunfo del filial. Sucedió ante el Avilés a domicilio (1-2); ante el mismo Avilés en Vigo (4-2), frente al Bilbao Athletic en Balaídos (2-1) y ante el Ourense CF en O Couto (2-4). El valenciano no pudo incrementar esta cuenta en los últimos partidos de Liga por una inoportuna lesión, pero llega justo a tiempo de afrontar el play-off de ascenso en el que inevitablemente será una de las grandes amenazas para el rival y uno de los argumentos a los que se agarrarán los de Fredi Alvarez para conseguir que este sexto asalto a la categoría de plata del fútbol español sea el bueno.

Los cuatro goles de Hugo González de falta directa son una anomalía en el fútbol nacional. Sirva el dato que ofrece la Primera División, donde se supone residen los mejores especialistas en España. En toda la temporada se han marcado únicamente once goles de falta directa en la máxima categoría. Hay doce equipos, entre ellos el Celta, que no han anotado un solo tanto utilizando esta fórmula. Solo tres equipos han marcado un par de goles (Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna) y solo un futbolista, Julián Alvarez, ha marcado dos en lanzamientos de libre directo. En Segunda División sí encuentra el jugador del Celta Fortuna alguien con capacidad para admitirle la comparación. Se trata de un especialista como Embarba, futbolista del Almería, que en lo que va de temporada ha sido capaz de marcar tres goles en lanzamientos de falta directa y al tener un partido de Liga pendiente y la posibilidad de jugar el play-off estaría en condiciones de alcanzar al céltico en esta clasificación.

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Es verdad que Hugo González es mucho más que un lanzador de faltas. Pero esa herramienta lo convierte en una amenaza mayor. Su temporada es una de las razones de que el Fortuna esté en condiciones de ascender a Segunda División. Lleva en estos momentos 14 goles (segundo en la tabla de goleadores del grupo uno de Primera Federación) y 7 asistencias para convertirse en el jugador con mayor incidencia en la portería rival de todo el grupo. Su facilidad para el golpeo a balón parado es una atribución que acredita su calidad pero que también le transforma en un peligro añadido para el contrario y en una pieza codiciada para cualquier equipo. De hecho, el Celta tiene que decidir aún el futuro de este futbolista que por contrato debe entrar a forma parte de la primera plantilla el próximo año. Hará con seguridad la pretemporada y luego se tomará una decisión sobre su futuro, algo que pasará sobre todo por la utilidad inmediata que Claudio vea en él. Pero por el camino tiene pendiente este play-off de ascenso que mañana arranca en Barcelona para el que se ha recuperado a tiempo de sus problemas físicos y donde convertirá en una obsesión del rival no concederle una posibilidad a balón parado. Porque a él la pelota sí parece obedecerle.