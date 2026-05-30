El Celta hace peña en el corazón de A Estrada

A Estrada acogió este fin de semana la Romaría Celtista, un evento organizado por la agrupación estradense Peña Celtista Doutor Cota que reunió a peñas y simpatizantes del Real Club Celta procedentes de toda Galicia en dos jornadas inolvidables. La conducción de los actos programados en la cita dominical corrió a cargo de la periodista de la TVG, Ana Pérez. Durante las dos jornadas de celebración, el municipio se convirtió en el punto de encuentro de los aficionados celestes, quienes compartieron diversas actividades enfocadas en la identidad del club y el asociacionismo deportivo en la comunidad autónoma.

Los actos oficiales comenzaron la tarde del viernes que concluyeron con una concentración en la Porta do Sol para iniciar un «pasabares» por la localidad con el grupo folclórico «7 Ferrados», que amenizó el trayecto de los peñistas hasta bien entrada la noche.

Una imagen de la xuntanza de peñistas que se celebró en A Estrada. / Bernabé / Amanda Castro

El sábado se desarrolló el acto central de las jornadas con la comida de confraternidad, que reunió a 230 personas bajo la carpa instalada junto a la casa consistorial estradense. La celebración contó con la presencia de directivos del club vigués. Entre ellos destacó la presidenta del Celta, Marián Mouriño, que recibió por parte de la organización un zueco conmemorativo diseñado por la artesana Elena Ferro con su nombre grabado en la suela. También asistió el exjugador y actual delegado del primer equipo, Vlado Gudelj.

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La representación institucional y social se completó con Juan José García Cota, médico estradense que da nombre a la peña organizadora. Asimismo, acudieron entre otros el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el Secretario Xeral da Lingua, Valentín García. Los representantes políticos y deportivos compartieron la jornada con los peñistas llegados de diferentes puntos geográficos, cerrando así una edición que buscó consolidar los lazos entre la afición celtista y el municipio de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.