Starfelt apunta al Mundial

Arranca la cuenta atrás para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y en el que el céltico Carl Starfelt estará presente con la selección de Suecia después de superar los problemas de lumbalgia que le impidieron disputar los doce últimos partidos de la temporada con el Celta. El zaguero escandinavo habló en las últimas horas desde la concentración de su selección y aseguró sentirse «bien», hasta el punto de que incluso piensa participar en alguno de los amistosos previos a la cita mundialista, en la que se reencontrará con su compañero de equipo Borja Iglesias. El compostelano se convertirá en el decimocuarto futbolista gallego en acudir a una Copa del Mundo, tras el debut del coruñés Chacho en el Mundial de 1934. Con Starfelt e Iglesias serán trece los jugadores del Celta en poder participar en el torneo internacional más importante del planeta fútbol.

«Me siento bien. He progresado mucho en las últimas semanas. Todavía no estoy entrenando a pleno rendimiento, pero espero intensificar el entrenamiento y volver pronto. Ahora solo estoy concentrado en recuperarme lo antes posible. Voy día a día. Veremos cómo me siento, pero tengo la esperanza de poder jugar algunos partidos amistosos», manifestó en las últimas horas Starfelt desde la concentración del conjunto sueco en Solna.

De esta forma, el zaguero del Celta está a punto de dejar atrás más de dos meses de baja desde que en la previa ante el Alavés en Balaídos se cayese de la convocatoria por un problema de lumbalgia. Días después se incorporó a su selección para disputar los dos partidos de la repesca del Mundial. Al regresar a Vigo sus problemas físicos se acentuaron hasta el punto de que el club vigués decidió que pasase consulta con un especialista en Madrid. El tratamiento conservador parece haber resuelto un problema para el que llegó a plantearse la opción de que el jugador pasase por el quirófano. Incluso estuvo en el aire su participación en su primer Mundial. «Esa idea surgió varias veces, pero ahora solo estoy concentrado en recuperarme lo antes posible. Veremos cómo me siento y lo tomaremos día a día, pero tengo la esperanza de poder jugar algunos partidos amistosos», reiteró el jugador del Celta, que el lunes celebrará su trigésimo primer cumpleaños con sus compañeros de la selección sueca, que descartó al también céltico Williot Swedberg.

El joven atacante tendrá que esperar para disfrutar de una cita mundialista, que a Borja Iglesias le llega en plena madurez deportiva, con 33 años, y después de cerrar la temporada como máximo goleador del Celta, con 18 tantos. El compostelano y Starfelt toman el relevo en una Copa del Mundo a otros jugadores del Celta, que estuvo representada por primera vez en esta importante cita internacional por Gabriel Alonso en el Mundial de 1950, el del famoso Maracanazo (el triunfo de Uruguay ante Brasil), en el que la selección española finalizó en la cuarta posición.

Este será el octavo Mundial en el que participará algún céltico, según los datos recogidos por Moiceleste.com. Jorge Otero y Santiago Cañizares acudieron al de Estados Unidos 1994. Al lateral de Nigrán y al guardameta de Puertollano le siguieron el serbio Goran Djorovic y el noruego Dan Eggen, en Francia 1998. Cuatro años después, el equipo vigués reunió al mayor número de internacionales mundialistas, hasta un total de seis, aunque solo tres tuvieron minutos: Pablo Cavallero, Juanfran y Valery Karpin. Benni McCarthy estuvo cedido esa temporada en el Oporto. Por su parte, Mostovoi y Gustavo López no pudieron debutar con Rusia y Argentina, respectivamente.

La ausencia del Celta en un Mundial se rompió de nuevo en el de Rusia 2018, a donde acudieron Iago Aspas, Pione Sisto y Maxi Gómez, que jugaron con España, Dinamarca y Uruguay. Cuatro años antes, en el de Brasil, los célticos Augusto Fernández y Fabián Orellana tampoco tuvieron la oportunidad de convertirse en mundialistas, pues no sumaron ni un solo minutos con Argentina y Chile, respectivamente. En el Mundial de 2022 en Catar, Aidoo fue convocado por Ghana pero el defensa central no pudo debutar. Por ello, los últimos célticos que han jugado en una Copa del Mundo son Aspas, Pione y Maxi. A ellos pueden unirse a partir de mediados de junio Borja Iglesias y Carl Starfelt. De conseguir sumar algún minuto, la cita americana se convertirá en la octava mundial que cuenta con algún jugador del Celta.

Noticias relacionadas

Borja Iglesias, uno de lo delanteros de la Roja, podrá convertirse además durante el Mundial 2026 en el cuarto futbolista gallego en representar al Celta en este torneo, después de que lo hicieran Jorge Otero, Michel Salgado y Aspas. El compostelano figuraría también como el decimocuarto gallego en una cita mundialista, según la cuenta de X Afouteza e Corazón. El primer gallego en acudir a una Copa del Mundo fue el coruñés Eduardo González Valiño, conocido como Chacho, en 1934. Le siguieron: Acuña, Luis Suárez, Reija, Amancio, Marcelino, Ufarte, Miguel Ángel, Tomás Reñones, Jorge Otero, Michel Salgado, Lucas Pérez e Iago Aspas.