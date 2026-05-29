Optimismo sueco con Carl Starfelt

Carl Starfelt se encuentra concentrado con la selección sueca después de sufrir una lesión lumbar que le impidió disputar los últimos 12 partidos con el Celta. Tras el tratamiento seguido en Vigo, el futbolista ha descartado una cirugía y apunta a poder estar disponible para el primer partido del Mundial. Así lo apuntó ayer el médico del combinado escandinavo, Jonas Werner: «Estamos trabajando para asegurarnos de que esté disponible para el estreno del Mundial. Carl tiene una historia de la espalda, así que no es realmente un problema nuevo. Empeoró después de la repesca con la selección pero los informes que recibimos de España indican que respondió bien a la rehabilitación, especialmente en las últimas semanas y eso es lo que te hace sentir que se ve positivo en este momento», continuó el galeno sueco, en contacto con los servicios médicos del Celta.

Starfelt se trasladó en los últimos días a su país para iniciar la concentración de la selección sueca en Solna, donde preparará la cita mundialista a la que ha accedido después de superar la ronda de repesca ante Polonia. El equipo escandinavo rompía así ocho años de ausencia en una Copa del Mundo y el céltico Starfelt fue una pieza importante es esa victoria ante los polacos. Pese a causar baja con el Celta ante el Alavés, el zaguero sueco se marchó a su país y reapareció en la competición internacional, regresando a Vigo con mayores problemas de lumbalgia, que le impidieron finalizar la temporada en la Europa League y en la Liga. En su selección confían en que pueda formar parte del once titular en el Mundial.