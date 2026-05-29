El Levante admite su interés en pujar por Manu Sánchez

Manu Sánchez debe regresar a Vigo después de concluir su cesión en el Levante. Sin embargo, el club valenciano quiere negociar con el Celta por un jugador que ha cuajado una buena temporada con el equipo azulgrana, que dispone de una opción de compra por el lateral zurdo que ronda los cuatro millones de euros. El zaguero madrileño no entra en los planes de Claudio Giráldez, por lo que el club vigués tendrá que buscarle una salida teniendo en cuenta que le restan dos años más de contrato.

«Manu Sánchez y Matías Moreno han sido titulares e importantes. Es difícil encontrar ese compromiso y personalidad. A mí también me encantaría que siguieran, pero habría que hablar con los clubes y ver su situación», apuntó ayer Pablo Sánchez, presidente del Levante, en referencia al zaguero del Celta y al central que pertenece a la Fiorentina. En un principio, la entidad azulgrana intentará negociar una nueva cesión de Manu Sánchez, que llegó a Vigo en el verano de 2023 en la misma operación del traspaso de Javi Galán al Atlético de Madrid.

La temporada que ahora termina ha sido la segunda consecutiva en la que el canterano del Atlético de Madrid ha jugado a préstamo. Primero lo hizo en el Alavés y en esta ocasión fue el Levante, en el que ha disputado 33 partidos de Liga y con su regularidad ha ayudado al equipo valenciano a conseguir una permanencia ‘in extremis’ en Primera División cuando al comienzo de la segunda vuelta estaba casi desahuciado.

En el Ciutat de Valencia quieren seguir contando con Manu Sánchez, que no entra en los planes de un Claudio Giráldez que busca un refuerzo para el carril izquierdo que sea polivalente y pueda también moverse como central. La marcha del serbio Mihailo Ristic, tras concluir contrato, tampoco le abrirá las puertas del Celta al zaguero madrileño, que en su reciente visita a Balaídos fue insultado por un sector de la afición local al considerar que perdía tiempo al intentar fingir un problema físico.

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