Iago Aspas, premiado por un bonito gesto ante el Valencia

Iago Aspas ha sido galardonado con el premio Most Positive Player, que conceden el diario As y la Cadenar Ser al protagonista del mejor comportamiento deportivo de la temporada. El céltico ha sido premiado en esta ocasión por su buen gesto durante el partido que el Celta disputó ante el Valencia en Balaídos la temporada recién concluida. El equipo celeste dominaba en el marcador por un claro 4-1 cuando en los minutos finales se lesionó el portero Julen Agirrezabala. El equipo valenciano había agotado ya los cambios, por lo que entre los palos se situó su compañero el centrocampista Pepelu.

A esta circunstancia reaccionó Iago Aspas reclamando a sus compañeros que evitasen tirar a portería, al mismo tiempo que invitaba al cuarto árbitro a que no se prolongase el tiempo de descuento. Este gesto del capitán céltico fue votado por los lectores y oyentes del As y de la Ser como el mejor de la temporada, por delante de los protagonizados por Kike García (Espanyol) y Kanteh (Sevilla).