Fredi: «Vamos a Barcelona a ganar»

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, encara con la máxima ambición la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División que su equipo disputará este domingo contra el CE Europa, quinto clasificado del grupo II de Primera Federación.

«Estamos muy ilusionados. El Celta B disputó muchos playoffs de ascenso, pero nunca consiguió subir. Para nosotros es un premio a la gran temporada que hicimos. Estuvimos muchísimas jornadas en puestos de playoff y en la segunda posición, y al final, con mucha madurez, fuimos capaces de mantenernos en la segunda plaza», indicó ayer el técnico de Moaña en rueda de prensa.

El preparador gallego es consciente de que el histórico conjunto catalán no jugará en su estadio y de que solo lleva diez partidos como local en Can Dragó, pero, pese a ello, avisa de su gran potencial pese a ser un recién ascendido a la categoría de bronce del fútbol español. «Es un rival muy complicado, con mucho oficio y muchos registros futbolísticos. Puede jugar directo, tiene futbolistas físicos y también jugadores con talento y gol. Es un equipo muy completo, muy difícil de meterle mano», manifestó el preparador.

Fredi Álvarez, no obstante, dejó claro que su equipo no «especulará» con el empate por tener el factor campo a su favor -la ida se juega este domingo en Barcelona y la vuelta una semana después en Balaídos-. «A un equipo con experiencia puedes transmitirle que el empate sirve, pero nuestros jugadores vienen formados desde pequeños para salir siempre a ganar. Sería un error plantear el partido pensando en aguantar. Nuestra idea es ir a Barcelona a ganar desde el minuto uno», afirmó.

En este sentido, subrayó que sus jugadores llegan «en un buen momento», pese a que de los últimos cinco partidos solo han ganado uno, y auguró un duelo «muy físico» e «intenso» en un campo «de dimensiones más reducidas de lo habitual».

Y advirtió el moañés de por dónde pasa una eliminatoria a doble partido. «En este tipo de partidos los pequeños detalles marcan la diferencia. Hace falta madurez y oficio. Nosotros tenemos mucho talento ofensivo, pero debemos ser sólidos defensivamente para conceder poco», declaró el preparador del filial celeste, que no escondió su malestar por el horario (16:15 horas) impuesto por la Federación Española, teniendo en cuenta las altas temporadas que se registran en los últimos días en la península.

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Finalmente, el técnico gallego dijo que será «una de las primeras veces» que pueda contar con todos sus jugadores, ya que solo tiene la «duda» de Gavián tras sufrir un proceso vírico. Ayer, en el entrenamiento del filial participaron los juveniles Jorge Pérez, Noah Rodríguez, Mateo Sobral, Aldrine Kibet y Ángel Davila. Además, ha recuperado en las últimas horas a su máximo goleador, el atacante valenciano Hugo González.