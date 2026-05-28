Nuevo asalto a Segunda

El Celta Fortuna acumula cinco intentos por alcanzar la Segunda División, de los que tres se han registrado en el último lustro. En Barcelona arrancará este domingo el sexto intento del filial celeste ante el CE Europa (16:15 horas, TVG), un histórico del fútbol español que pisó la élite en tres ocasiones durante la década de los años veinte del siglo pasado. Los célticos compiten en esta ocasión con el factor campo a favor después de finalizar en la segunda plaza de su grupo en la Primera RFEF. Pese a su juventud, la plantilla que maneja Fredi Álvarez ha demostrado una enorme capacidad competitiva a lo largo de esta temporada, resolviendo situaciones complicadas en diferentes jornadas para no cejar en la persecución a un Tenerife que se mostró intratable para el resto de rivales. Será el segundo intento de Fredi (2023-24, el primero), mientras que Claudio Giráldez (2022-23), Onésimo Sánchez (2020-21), Rubén Albés (2017-18) y Alejando Menéndez (2016-17) tampoco pudieron festejar el éxito de incluir a otro equipo vigués en una categoría profesional. Esta aventura primaveral para el Fortuna comenzó en la temporada 2003-04, con Javier Maté y Rafa Sáez al frente del filial, aunque en aquella ocasión de nada sirvió pelear frente a Lleida, Cultural Leonesa y Pájara Playas en el Grupo A porque el descenso a Segunda del primer equipo vigués anulaba cualquier posibilidad de conseguir otra plaza en esa categoría.

Dos décadas después, la situación es muy distinta para el club que preside Marián Mouriño, pues el primer equipo se clasificó por segunda vez consecutiva para disputar la Europa League y el filial consiguió una meritoria segunda posición en la tercera categoría y ante rivales con muchas más experiencia y trayectoria, como los gallegos Pontevedra, Racing de Ferrol y Lugo, los filiales del Real Madrid y Athletic Club o clubes con solera como Mérida o Ponferradina. Por delante de todos ellos acabó el equipo de Fredi Álvarez, que en la última jornada sumó un valioso empate en casa del Barakaldo, que peleaba por meterse en el play-off de ascenso.

Este Celta Fortuna, pese a alcanzar una media de edad de 21,3 años, ha aprendido a competir en cualquier terreno y circunstancia. Así lo demuestran sus victorias en Mérida (2-4) o en Salamanca (0-2, con uno menos desde el minuto 35), las remontadas ante el Racing de Ferrol (2-1), Athletic Club (2-1) y Ourense CF (2-4), además de la goleada al Arenas de Getxo (0-5).

Esa excelente trayectoria de los célticos en la división de bronce tampoco estuvo exenta de dificultades debido a las ausencias de piezas importantes en la plantilla de Fredi Álvarez, como Joel López, Dela o Borja González, por lesión, o las de Hugo Burcio, Andrés Antañón, Meixús, Ángel Arcos u Óscar Marcos por citaciones con el primer equipo o con alguna selección española. El técnico de Moaña recurrió a juveniles como Khayak, Kibet, Jorge Pérez, Iago Barreiros o Cristian Carro para reemplazar las continuas bajas de piezas. Ese incesante trasiego de futbolistas por las filas del equipo celeste no le impidió mantener una regularidad impropia de un grupo tan joven y que se ha premiado de nuevo con otra fase de ascenso a Segunda División.

De la anterior ocasión en la que el Fortuna peleó por una plaza en la categoría de plata, en la primavera de 2024 y también de la mano de Fredi Álvarez, pueden dar buena cuenta jugadores del primer equipo como Javi Rodríguez, Yoel Lago, Damián Rodríguez, Miguel Román, Hugo Álvarez, Javi Rueda, Pablo Durán, Manel Fernández y Fer López. Entonces, un Málaga más curtido se llevó la victoria a doble partido (2-2 en Vigo y 2-1 en la capital de la Costa del Sol). Pese a la calidad técnica, a aquel Fortuna le faltaba un punto de competitividad que ahora sí parece reunir la actual plantilla, en la que cumplen un papel importante “veteranos” como Joel López, Coke Carrillo, Meixús, Capdevilla, Álvaro Marín o Hugo González, que no superan los 23 años. Desde la llegada de Marco Garcés a la dirección deportiva del Celta, el club ha tratado de adelantar el proceso de maduración de los futbolistas. De ahí que por el filial asomen jugadores de 16 años como Mateo Sobral o perlas africanas como Kybet o Somuah, de 17 y 18 años, respectivamente.

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El domingo en Barcelona, al Fortuna le espera un Club Esportiu Europa que ha mantenido una dura batalla judicial con la federación por impedir que utilizase su campo Nou Sardenya,situado en el centro de la capital catalana. El reglamento prohíbe disputar los partidos de Primera Federación en superficie de hierba artificial, por lo que después de diversos recursos el club catalán tuvo que desplazarse a partir de enero pasado al campo de Can Dragó, a unos cuatro kilómetros de distancia. Y ahí será donde este domingo reciba al equipo celeste en el inicio de una eliminatoria que se decidirá el domingo 7 de junio en Balaídos. Así comenzará el Celta Fortuna un nuevo asalto a Segunda División.