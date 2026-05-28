Marián Mouriño, galardonada en los premios Woman-Sport

La presidenta del Celta Marián Mouriño fue distinguida en el apartado de dirigentes dentro de la sexta edición de los Premios de la Mujer en el Deporte WOMAN - SPORT que organizó el diario Sport y Prensa Ibérica, grupo al que pertenece Faro de Vigo.

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, fue la encargada de abrir la velada con un discurso reivindicativo en defensa del deporte femenino destacando que “es un encuentro en el que se reconoce el esfuerzo silencioso, la disciplina diaria y la valentía de abrir camino ellí donde antes no lo había”. La vicepresidenta de Prensa Ibérica habló de la certeza de que contar las historias y éxitos de estas deportistas “no es solo informar sino también empoderar, contribuyendo a cambiar la realidad”. Así mismo, remarcó que “celebramos por ejemplo, el liderazgo de Marian Mouriño que, al frente de un club histórico como el Celta, está demostrando que la dirección no es una responsabilidad solo de hombres».

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Marián Mouriño, junto a Aitor Moll y Alex Pamiès. | SPORT

La presidenta del Celta recibió la distinción de manos de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica y Alex Pamiès de Hunting Xperienc. Entre las premiadas figuraban Edurne Pasabán, quien pese a encontrarse absolutamente fuera de su zona de confort, los ochomiles, recibió el Premio a la Superación; la jugadora de pádel Marta Ortega, premio Proyección; Pilar Pasanau se llevó el Premio Pionera; la jugadora del Barcelona Clara Serrajordi el Premio Revelación; la Fundación Blanca el Premio Iniciativa; Vikika Costa el Premio Emprenderora; el Valencia Basket, el Premio Equipo, Paula Ordovás, el Premio Sport Talent y Nuria Marques el Premio Deporte Paralímpico.