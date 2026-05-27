Últimas tardes en la enfermería del Celta

La enfermería del Celta se va vaciando poco a poco mientras Carl Starfelt apura sus opciones de participar con Suecia en el Mundial. Pablo Durán abandonó ayer el hospital tras ser operado la víspera de la lesión en el hombro izquierdo que limitaba desde hace meses sus movimientos y Miguel Román se encuentra en la fase final de recuperación de la fractura en el pie izquierdo que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de marzo y estará a punto para iniciar la pretemporada.

Starfelt tiene fecha límite para saber si va estar en un par de semanas con Suecia en Estados Unidos, México y Canadá. El central sueco ha optado con un tratamiento conservador, con infiltraciones, de la hernia discal que le obligó a guardar reposo en la recta final de la Liga y mantiene en el aire su participación en la cita mundialista. El jugador ha apurado los plazos hasta el límite, pero a finales de esta semana debe decidir si está en condiciones de jugar con Suecia o pasa en las próximas semanas por el quirófano para solucionar el problema, renunciando al Mundial. El seleccionador sueco, Graham Potter, aguarda acontecimientos. En caso de tener que operarse, la idea del Celta es que el futbolista estuviese listo para reaparecer para el inicio de la Liga 2026-27.

Para el comienzo de la próxima Liga se espera a punto a Pablo Durán, quien el pasado martes pasó por el quirófano en el Hospital Fremap para operarse de la lesión en el hombro izquierdo que el delantero tomiñés arrastraba desde la visita al Santiago Bernabéu el pasado mes de noviembre. Los servicios médicos le diagnosticaron entonces una "lesión ligamentosa en el hombro izquierdo". Se optó entonces por evitar la operación y, tras algunas semanas de reposo y perderse los últimos partidos de 2025 contra el Athletic y el Oviedo, el delantero reapareció en el primer duelo del nuevo año contra el Valencia y ya no volvió a descansar, salvo por la lesión de rodilla sufrida en febrero en Mallorca, que lo mantuvo otro par de semanas alejado de los terrenos de juego. El problema es que el dolor en el hombro limitaba de forma considerable sus movimientos y le impidió star a su mejor nivel durante buena parte de LaLiga. Ahora, tras el paso por el quirófano, estará unos tres meses de baja, el tiempo justo para iniciar la próxima temporada totalmente recuperado.

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Bastante antes estará en plenitud de facultades Miguel Román, intervenido el pasado mes de marzo de la rotura del quinto metartarsiano del pie izquierdo que se produjo por un mal apoyo durante un entrenamiento en Afouteza. El futbolista revelación de la pasada temporada está en la fase final de recuperación de la lesión y llegará muy fresco y con las energías recargadas en la vuelta al trabajo del equipo, programada para el próximo 6 de julio.