Ilaix Moriba apunta a ser la gran venta del Celta en junio

Ilaix Moriba está en la primera línea del escaparate para convertirse en la gran venta que el Celta necesitar cerrar antes de que concluya el mes de junio para cuadrar las cuentas. El centrocampista cuenta con un alto valor de mercado, se ha revalorizado en el Celta y ha despertado el interés de equipos con músculo financiero suficiente para abordar su traspaso por una cantidad importante.

No es el único. El Celta podría también conseguir esos 16 millones que necesita para equilibrar su presupuesto con el traspaso de otros jugadores (Williot, Miguel Román, Javi Rodríguez o Starfelt), pero la venta del guineano, permitiría al club aliviar mayor carga salarial ya que es uno de los futbolistas que ahora mismo están en el tope de la plantilla en cuanto a ficha.

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Varios equipos han preguntado por Ilaix y otros jugadores, aunque por ahora no hay ofertas en firme.