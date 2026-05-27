El Celta aguarda una larga 'batalla' por Fer López

La continuidad de Fer López es una de las grandes prioridades que el Celta se ha marcado en confección de la plantilla con la que el Celta volverá a competir en Europa el próximo curso. Claudio Giráldez lo quiere abordo y el club está dispuesto a hacer un esfuerzo para repescar a la joya de su cantera al menos por otra temporada, aprovechando el deseo del futbolista por continuar en Vigo y la ventana de oportunidad que supone el descenso del Wolverhampton, propietario del jugador, a la Championship. (Segunda División inglesa).

"Nos corresponde a nosotros hacer todo el esfuerzo posible, intentar encontrar esas opciones, ser creativos y explorar posibilidades hasta que el verano termine", declaraba recientemente Marco Garcés, consciente de que el Celta tendrá que librar una larga y complicada batalla para repatriar a la joya canterana, vendida el pasado verano al club inglés por 23 millones de euros.

Los Wolves ya han dado las primeras señales de que no le van a poner nada fáciles las cosas al Celta. Según publica del Express & Star, el club inglés no tiene intención de volver a ceder a López ni contempla, de momento, la posibilidad de una venta. El conjunto inglés quiere formar el mejor equipo posible para retornar en una temporada a la Premier League y consideran que López puede ser un futbolista importante en esta ardua tarea. El técnico, Ron Edwards, lo quiere a sus órdenes en la pretemporada con la idea de que tenga el próximo curso mucho más protagonismo que el pasado, en el que el vigués fue apenas titular en dos de los nueve partidos que disputó en la Premier hasta el mes de enero, antes de retornar como cedido al Celta.

La decisión del Wolverhampton de contar con Fer López, de 22 años, no ha caído por sorpresa en la Calle del Príncipe. En la dirección deportiva del Celta ya esperaban que el equipo inglés quisiese retener a un futbolista por el que pagó una cantidad muy considerable el pasado verano y que, pese a las dificultades de adaptación que tuvo para adaptarse al fútbol inglés , tiene mucha calidad y una gran proyección. La principal baza del Celta, como ya ocurrió en el pasado mercado invernal, es la presión que el canterano realizará para seguir a las órdenes de Claudio Giráldez otra temporada más.

López no tiene otro objetivo que vestir de celeste y pondrá todos los recursos a su alcance para convencer a los Wolves de que lo dejen salir. No pondrá impedimentos a una reducción de sueldo -ya se lo rebajó hizo en enero- para encajar en el límite salarial del Celta y hará toda la fuerza que pueda por volver. En este punto, supone una ventaja para el Celta la presión que pueda ejercer Jorge Mendes, representante de López, y agente de cabecera del Wolverhampton en multitud de fichajes en los últimos años.

El Celta prefiere una cesión por otra temporada, con o sin opción de compra a la conclusión del préstamo, pero no descarta la posibilidad de incluir una cláusula de compra obligatoria al final de la cesión, si el precio y las condiciones del traspaso fuesen asumibles. En Calle del Príncipe están dispuestos a hacer un esfuerzo y estudian fórmulas con las que poder convencer a los Wolves. El equipo inglés, sin embargo, ya rechazó en enero ceder al jugador por temporada y media (18 meses) y por aquel entonces el entrenador del Wolverhampton no contaba con él. La negociación se adivina espinosa, pero el Celta está decidido a presentar batallla. De momento, no ha habido conversaciones directas entres los clubes.

Brais Méndez en la recámara

El club vigués considera que con la renovación de Iago Aspas y la continuidad de Fer López, Claudio Giráldez tendría bien cubierto el perfil derecho del frente ofensivo. Sin embargo, manejan alternativas en el caso de que no se pudiese repatriar al joven canterano. Una de ellas es Brais Méndez, vieja gloria de A Madroa con menguante protagonismo la pasada temporada en la Real Sociedad.

Pero la opción de Brais, que se activaría en el caso de que fallase la operación para repescar a López, tampoco parece sencilla. El Celta ya sondeó la posibilidad de su vuelta el pasado verano, pero lo dio por imposible por el alto precio que pedía la Real Sociedad y las enormes dificultades que supondría encajar el elevado sueldo del mosense dentro el límite salaria del plantel.

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Brais no ha contado mucho en los últimos meses para el técnico txuri-urdin, Pellegrino Matarazzo, lo que rebajaría el precio de salida y mejoraría la disposición del futbolista a retonar a Vigo, pero persistiría el problema de su elevado salario en un momento en que el club celeste está en proceso de reducir sus sueldos más altos. Por el momento, ni el Celta ha contactado con la Real Sociedad para interesarse por Brais, ni el entorno del futbolista ha tanteado con el club vigués su posible vuelta.