Aleix Febas se despide entre lágrimas del Elche rumbo al Celta para «vivir experiencias que aquí no puedo cumplir ahora mismo»

El primer paso para que Aleix Febas (Lleida, 1996) aterrice en Vigo, que sería salir de Elche, ya se ha producido. El centrocampista catalán anunció este miércoles su no renovación con el conjunto ilicitano para «vivir otros retos y experiencias» que en el club ilicitano no podría vivir. En una emotiva rueda de prensa en la que se deshizo en tágrima agradeció el interés de los dirigentes por prolongar su estadía

«De momento no puedo decir nada más y diciendo eso ya digo mucho. De momento solo puedo decir que quiero vivir otras experiencias que aquí no puedo cumplir. No ha sido un tema económico porque el club ha hecho un gran esfuerzo pero con 30 años no sé si tendré la oportunidad de jugar estas experiencias», apuntó. El mediocentro mostró su idea de seguir en La Liga y aclaró que «si hubiese sido por tema económico tenía ofertas de otros países», aunque en su vida «siempre ha priorizado lo deportivo y así va a seguir siendo», afirmó.

El centrocampista destacó que su etapa en el Elche le ha hecho «reconciliarse» consigo mismo. «Siempre pensé que podía ser más de lo que estaba haciendo, pero el Elche en este sentido me ha hecho hacer las paces conmigo mismo y quedarme pleno», explicó Febas, que aseguró que «saldrá satisfecho de su carrera pase lo que pase en el futuro».

El jugador no se atrevió a aventurar un posible regreso al Elche «porque ya tengo 30 años», pero sí garantizó que el equipo ilicitano es «el club» de su vida. «Creo que ha sido un bonito final», finalizó, de nuevo entre lágrimas. El director general del club, Pedro Schinocca, agradeció el comportamiento profesional del jugador hasta el último día, pese a la cantidad de ofertas que ha recibido durante toda la temporada. «Se ha ganado el derecho a decidir y le deseamos muchos éxitos», finalizó el dirigente. En la misma rueda de prensa de esta mañana se despidió el entrenador Éder Sarabia.

Formado en la cantera del Real Madrid

Febas se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, a las que llegó como infantil y fue uno de sus futbolistas destacados hasta su paso por el filial blanco que dirigía Zinedine Zidane. Posteriormente, en 2017, jugó una temporada en Segunda División cedido en el Zaragoza, pasó luego, también a préstamo, por el Albacete. En 2019, abandonó el Real Madrid para firmar cuatro temporadas con el Mallorca y disputó dos campañas y media en Primera División antes de ser cedido al Málaga. A la conclusión del curso firmó con el Elche, donde ha militado hasta la fecha con muy buen rendimiento, siendo clave en el último ascenso del cuadro ilicitano y su permanencia en la última jornada contra el Girona en Montilivi.