La pretemporada arranca la primera semana de julio

El Celta tiene ya perfilada buena parte de la pretemporada, que arrancará en la primera semana del próximo mes de junio y no presentará grandes novedades con respecto a la del pasado curso. El club confirmó ayer que los jugadores han sido citados de vuelta el lunes, día 6 de julio, para los preceptivos exámenes médicos que preceden al inicio de los entrenamientos. Como viene siendo habitual en estos años, las pruebas de esfuerzo se realizarán por tandas durante tres jornadas.

El diseño de la pretemporada será muy similar al del pasado año. El grueso de los entrenamientos se celebrará en la ciudad deportiva, con los primeros amistosos contra equipos de la zona. Los rivales están aún por determinar, pero serán muy probablemente portugueses.

En las últimas semanas de la fase preparatoria el equipo realizará una minigira por el extranjero, también con un par de amistosos en cartera frente de rivales de mayor calado. A diferencia del pasado año, la entidad de los adversarios crecerá a medida que se acerque el final de la fase preparatoria.

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No se contempla celebrar ningún amistoso en Balaídos -no se descarta alguno en la ciudad deportiva, como en los últimos años- debido a las obras de remodelación del césped que se acometen cada verano. Por este motivo, el Celta está estudiando que el Memorial Quinocho pueda celebrarse con la temporada ya en marcha, durante alguno de los parones de selecciones