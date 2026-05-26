Pablo Durán, tres meses de baja tras una operación en el hombro
El delantero tomiñés estuvo jugando con molestias buena parte de la temporada
El delantero del Celta de Vigo, Pablo Durán, estará de baja «en torno a los tres meses» tras ser sometido en la mañana de este martes a una intervención quirúrgica para tratar la inestabilidad en el hombro izquierdo que le había ocasionado molestias durante la temporada.
Según informó el Celta, la operación fue llevada a cabo por el doctor Domingo Carpintero, jefe de servicios del centro y especialista en cirugía de hombro, con la colaboración del jefe de los servicios médicos del Celta y exmédico de la selección española, Juan José García Cota.
El canterano iniciará en los próximos días el proceso de rehabilitación. En esta última temporada disputó 40 partidos (30 de Liga, 1 de Copa del Rey y 9 de la Liga Europa) y marcó 5 goles.
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