Pablo Durán, tres meses de baja tras una operación en el hombro

El delantero del Celta de Vigo, Pablo Durán, estará de baja «en torno a los tres meses» tras ser sometido en la mañana de este martes a una intervención quirúrgica para tratar la inestabilidad en el hombro izquierdo que le había ocasionado molestias durante la temporada.

Según informó el Celta, la operación fue llevada a cabo por el doctor Domingo Carpintero, jefe de servicios del centro y especialista en cirugía de hombro, con la colaboración del jefe de los servicios médicos del Celta y exmédico de la selección española, Juan José García Cota.

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El canterano iniciará en los próximos días el proceso de rehabilitación. En esta última temporada disputó 40 partidos (30 de Liga, 1 de Copa del Rey y 9 de la Liga Europa) y marcó 5 goles.