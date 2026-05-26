Borja Iglesias ya es mundialista

Luis de la Fuente confirmó la noticia que el celtismo llevaba meses aguardando: Borja Iglesias jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Panda será finalmente uno de los 26 futbolistas que representarán a España en la cita mundalista. Lo avala principalmente su gran temporada con el Celta (18 goles y 3 asistencias entre Liga, Europa League y Copa del Rey), pero también haberse convertido desde la fase de clasificación en uno de los delanteros habituales del seleccionador nacional. Solo Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, fijos para De la Fuente desde que tomó las riendas del equipo nacional, y Lamine Yamal marcaron este curso más goles que él.

La inclusión del delantero del Celta en la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a España en la cita mundialista se vio acompañada con la feliz sorpresa de que el seleccionador nacional ha incluido a Javi Rodríguez entre los nueve jugadores del grupo de trabajo que prestarán apoyo al combinado español hasta el amistoso contra Irak programado para el próximo 4 de junio en Riazor.

Recompensa

Borja Iglesias ve recompensada su gran temporada con el Celta, pero también su regularidad y producción goleadora desde que regresó al conjunto vigués en el verano de 2025. De la Fuente lo convocó por primera vez para el partido de clasificación contra Georgia en octubre de ese año y desde entonces ha tenido minutos en 4 de los 6 partidos disputados por la Roja. Sus buenas prestaciones con el Celta como suplente –ha anotado 4 de sus 14 goles en Liga entrando desde el banquillo– pueden haber influido también en la decisión de De la Fuente, que valora sus condiciones de nueve puro y piensa en él como revulsivo de distinta condición a Ferran y Oyarzabal.

Iglesias sucede a Iago Aspas, que estuvo en Rusia 2018, como representante de la cantera del Celta en un Mundial. Antes que él estuvieron Jorge Otero, en Estados Unidos 1994, y Míchel Salgado en Alemania 2006, aunque este último llegó a la cita mundialista desde el Real Madrid.

Borja Iglesias vive su segunda etapa en la selección española, a la que llegó por primera vez de la mano de Luis Enrique Martínez en 2022. En agosto de 2023, el delantero santiagués renunció públicamente al equipo nacional en protesta por la decisión de Luis Rubiales, el anterior presidente de la RFEF, de no dimitir por el caso Jenni Hermoso . La posterior renuncia de Rubiales y los cambios en la RFEF hicieron mudar de opinión a Borja Iglesias, que en octubre de 2025, poco después de reincorporarse al Celta, recibió con sorpresa la llamada de Luis de La Fuente. Desde entonces encadena cuatro citaciones.

Borja se mostró emocionado con la convocatoria para el Mundial. «Aún llorando», escribió el artillero en X en respuesta a un comentario de la cuenta del Celta que reflejaba su citación.