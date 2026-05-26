Iago Aspas: «Me gustaría despedirme con la tercera clasificación consecutiva para Europa»
El capitán relata en rueda de prensa cómo ha sido la toma de la decisión, para la que siempre tuvo en cuenta a su familia, y cómo se plantea su futuro
La que viene será la última temporada de Iago Aspas como jugador del Celta. El capitán compareció este mediodía en la sede del club para relatar cómo fue la toma de la decisión, en la siempre tuvo en cuenta a su familia, y cómo se plantea su futuro. Colgará la camiseta dentro de un año, con la esperanza de sellar «la tercera clasificación consecutiva para Europa» y con el anhelo de un título «que sería la guinda». Lo que tiene claro es que será la última sobre el césped: «Me quedo solo un año, ni yendo a la Champios seguiría», zanjó con humor.
Así ha sido su comparecencia.
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