Aspas anhela despedirse con una tercera clasificación europea

Iago Aspas compareció este mediodía en el Salón Regio de a Sede para desgranar los motivos que propiciaron su renovación para jugar una última temporada con el Celta. El astro moañés ha desvelado que sigue porque, pese a los altibajos, el cuerpo ha aguantado bien en lo físico, especialmente en el último mes y medio de competición, y ha comprobado que puede seguir «siendo útil» en otra «ilusionante temporada» con el equipo competición europea antes de incorporarse en los dos próximos años a la estructura deportiva del club con una tarea «por definir». Iago ha confirmado que la próxima temporada será la última en el verde. En este punto, su decisión es irreversible: «Ni clasificándonos para la Champions. No hay vuelta atrás y eso que me clasifiqué dos veces para la Champions y no la jugué».

La estrella del Celta estuvo arropado en el acto por la presidenta Marián Mouriño y el director de fútbol Marco Garcés, que agradecieron su esfuerzo para seguir otro año y rodeado de su familia, su mujer, Jenni Rueda, sus tres hijos (Thiago, Mía y Aleix) y su hermano y representante, Jonathan, que vivieron en primera fila su intervención visiblemente emocionados.

Los motivos y los tiempos de la renovación. El delantero celeste explicó los motivos que le llevaron a demorar su decisión hasta el último momento. «Esperé a ver si me seguía sintiendo útil, si seguía teniendo minutos en el terreno de juego. Desde el club me hicieron ver desde el primer momento que iba a ser muy partícipe del proyecto, pero yo quería ver si podía aportar en el día a día porque, ya puedes ser un crack, que si no aportas en el campo lo mejor es echarse a un lado», apuntó Iago. Las buenas sensaciones en la recta final de la temporada y la nueva clasificación europea acabaron por convencerlo: «En el último mes y medio me encontré bastante bien y, viendo el rumbo del equipo, unido a la clasificación europea me hacía ver que podía aportar más de lo que había aportado en algún momento de la temporada y pensar otra temporada en Europa me alegraba mucho».

Aspas tenía la propuesta de renovación del Celta desde hace meses, pero la aparcó para centrarse en el fútbol hasta la víspera del partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. «Dejé pasar el tiempo porque no lo había decidido ni yo mismo. Primero lo hablé con mi mujer y mi hermano», desveló. «Hace dos semanas fui al despacho de Marco para comunicarle que aceptaba la propuesta. No hubo negociación. Ellos me comentaron que así [aceptando repartir su sueldo en 3 años] ayudaba al club y yo no tenía inconveniente. Más en el tema económico, sabiendo que el salario es un tema importante para un futbolista, pensé en el bienestar con mi familia y el bienestar del club», detalló.

Apoyo familiar. Aunque con tres hijos y casi 39 años «es un paso difícil» continuar, Iago desveló que su familia no le presionó para que adelantase su retirada. Más bien al contrario. «Me animaban a seguir», aseguró. «Tardé en decírselo a mis hijos porque estaban nerviosos y querían decírselo a sus compañeros de colegio, que se lo preguntaban mucho. Tenía miedo de que se dijera y el club necesitaba algo de tiempo para grabar el spot. Preparar todo no se hace de un día para otro», confesó.

La insistencia de Giráldez. El liderazgo de Claudio Giráldez fue también clave a la hora de postergar un año más su retirada. El porriñés fue el «más pesado» para que aceptase continuar. «Él [Giráldez] renovó y me alegro muchísimo. Es el pilar de este proyecto y eso a los jugadores nos hace ver que el club piensa en grande, que tiene un proyecto a futuro, estable y con un grandísimo entrenador», destacó. No fue el único. Desde el club se mostraron también insistentemente persuasivos: «Marco y la presidenta me hicieron saber que querían que siguiera una temporada más. Y luego el jugar, ver que en este último mes y medio participaba más y me encontraba bien. Si no me hubiese sentido bien físicamente, me habría echado a un lado».

Labor por definir. Su futuro en el club, una vez que cuelgue las botas al final del curso venidero, está en buena medida por definir. «Aún estamos pensando en que puedo aportar dentro del terreno de juego. Llegado el caso no habrá problema. Siempre he puesto todo de mi parte y el club también para buscar el mejor sitio posible. Tanto yo como mi familia estamos encantados de seguir vinculados al Celta», indicó. Iago, sin embargo, ya ha ejercido esta temporada como miembro de la dirección deportiva en prácticas intentando convencer a Marcos Alonso y a Óscar Mingueza de que renueven con el Celta. «Intenté hacer mi trabajo para que diera sus frutos, pero esto también es trabajo para Marco [Garcés], que este año tiene un trabajo gordo y no va a tener vacaciones», observó.

Marcos Alonso y Mingueza. Iago coincidió con Garcés en ser optimista con la renovación de Alonso y más bien pesimista con la de Mingueza. «Aun hablé con Marcos ayer y esperaba ver si se podía llegar a un acuerdo, pero no sé cómo están las negociaciones; MIngueza está más difícil. Lo intenté a lo largo de la temporada, pero él quería esperar un poco y aún no comunicó nada», relató Iago, que aprovechó para agradecer al catalán los servicios prestados: «Tuvo cuatro temporadas de pleno creciemiento. Empezó jugando poco y acabó siendo internacional. Vino gratis y, en caso de que se vaya, se marcha gratis. No se le puede poner un pero, solo agradecimiento de mi parte y del club».

El derbi gallego. No faltaron referencias en la intervención de Aspas al derbi gallego, que regresa a LaLiga después de ocho años, por el ascenso del Deportivo. «Parece que se alinearon los astros», dijo el astro céltico en referencia a volver a pisar Riazor en su último año de fútbol. «Siempre he deseado volver a disfrutar de un derbi. Va a ser un partido precioso, bonito para la comunidad y para las ciudades y aficiones», agregó el morracense, que felicitó al Deportivo por su retorno a Primera, al tiempo que manifestó su deseo de poner una última pica en Riazor: «Espero una victoria. Las últimas veces que visité Riazor se me dio muy bien y pudimos ganar. Espero que se repita sabiendo de la dificultad porque van a hacer un proyecto muy bueno. Ya tiene una base muy buena de cantera y con buenos refuerzos». El delantero celeste recordó además que «llevamos mucho tiempo esperando» y «todos tenemos muchas ganas de derbi» porque, aunque algunos de los jugadores lo vivieron hace poco con el filial, «un derbi en Primera División es otra historia».

Borja Iglesias y Javi Rodríguez. Iago Aspas celebró, por otra parte, las convocatorias de Borja Iglesias para jugar el Mundial de Estados Unidos y de Javi Rodríguez como integrante del grupo de apoyo a la selección nacional. «Me alegro mucho por Borja , tengo con él una amistad especial y le guardo un cariño profundo, más allá de que es un grandísimo jugador y muy buena persona. Me alegró tanto por él como por Javi. Va a ser un aprendizaje muy grande para él», comentó.

Hábitos alimenticios. En un momento de la comparecencia a la estrella del Celta se le preguntó si iba a cuidar especialmente sus hábitos alimenticios en esta última temporada como jugador. Su respuesta fue tajante: «Llevo haciendo lo mismo durante 20 años. Si tengo que comerme unas galletas de los niños, me las como. No soy de poner luces rojas ni de mirar las horas que duermo. Soy un jugador a la antigua usanza, así que si hoy tengo que comerme un solomillo y mañana unos spaguettis, no lo voy a cambiar. Antes de un partido no voy a comerme un cocido de mi madre, pero mi alimentación ha sido siempre la misma y la verdad es que no me ha ido mal».

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Tanto Marián Mouriño como Marco Garcés, que ejercieron como maestros de ceremonias, celebraron por todo lo alto la continuidad de Iago. «Tener a una leyenda como él jugando otro año más es una buena noticia para todos», apuntó el director de fútbol, que agradeció al moañés «ayudarnos a cumplir con el límite salarial con una carga menor por año». La presidenta, mientras, expresó su «orgullo y satisfacción» por la renovaciòn del futbolista. «Queríamos plantear una salida cómoda, donde Iago estuviese tranquilo, así que gracias por hacerlo posible. Gracias por todo lo que nos das no solo en el verde, sino también en la protección y cuidado de la cantera, en la imagen y en lo que representas para el club y para el celtismo. Estoy muy contenta de presidir un año más con Iago y de que lo tengamos aquí», remachó.