Aleix Febas, a un paso del Celta

El primer fichaje del Celta para la temporada venidera está al caer y tiene nombre propio: Aleix Febas. El centrocampista ilerdense no va a renovar su contrato con el Elche para incorporarse a la disciplina del conjunto celeste que, tal como adelantó este diario, tiene “muy avanzada” su contratación. El acuerdo con el medio centro está apenas pendiente de firma, con lo que todo apunta a que va a convertirse en el primer fichaje del verano, hasta el punto que no se descarta que pueda ser presentado oficialmente como nuevo jugador celeste la próxima semana.

Febas llevaba mucho tiempo en el radar de la dirección deportiva celeste y gusta mucho a Claudio Giráldez, que avala plenamente su fichaje. El Celta pensaba en él como reemplazo para Fran Beltrán, que acababa contrato este mes de junio. La marcha de Beltrán al Girona dio un impulso a las negociaciones, que se han acelerado en las últimas semanas. La clasificación del Celta para disputar de nuevo competición europea ha pesado también en la decisión del futbolista, que también interesaba al Espanyol -durante un tiempo se dijo que el conjunto perico era el mejor colocado para hacerse con sus servicios-y a quien el Elche, tras certificar el pasado domingo la permanencia, ha intentado en los últimos días hacer esfuerzo por retener.

El jugador llega con la carta de libertad en la mano, con lo que el Celta no tendrá que pagar traspaso. Este factor ha sido importante en su fichaje, aunque no tan decisivo como su perfil futbolístico para actuar como catalizador con buena conducción del juego y capacidad para romper líneas, condiciones diferentes a las de los mediocentros que Giráldez tiene actualmente a sus órdenes.

Con la incorporación de Febas, el Celta extenderá su nómina de mediocentros a cinco: Miguel Román, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Hugo Sotelo y Damián Rodríguez, que retorna de su cesión en el Racing de Santander. A ellos se añaden los jóvenes del filial Hugo Burcio y Andrés Antañón, en la recámara para dar el salto al primer equipo en caso de producirse alguna venta este verano.

Noticias relacionadas

Aleix Febas (Lleida, 1996) se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, a las que llegó como infantil y fue uno de sus futbolistas destacados hasta su paso por el filial blanco que dirigía Zinedine Zidane. Posteriormente, en 2017, jugó una temporada en Segunda División cedido en el Zaragoza, pasó luego, también a préstamo, por el Albacete. En 2019, abandonó el Real Madrid para firmar cuatro temporadas con el Mallorca y disputó dos campañas y media en Primera División antes de ser cedido al Málaga. A la conclusión del curso firmó con el Elche, donde ha militado hasta la fecha con muy buen rendimiento, siendo clave en el último ascenso del cuadro ilicitano, que mañana se juega la permanencia en la última jornada contra el Girona en Montilivi.