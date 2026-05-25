Las líneas maestras del mercado del Celta

Concluidos los fastos de una nueva clasificación europea, el Celta se propone avanzar en la planificación de la nueva temporada con múltiples frentes abiertos y no pocas incógnitas por despejar para mejorar la calidad del plantel en la que será la undécima participación de la historia del conjunto vigués en competición europea.

Nada más finalizar el duelo contra el Sevilla, Claudio Giráldez daba las primeras pistas de lo que se adivina como otro largo y tórrido verano. «Llevamos trabajando en ello todo el año. El martes tendremos una reunión y, a partir de ahí, estaremos todo el verano conectados, que es lo que toca. Tenemos que planificar, seguir intentando mantener el nivel de la plantilla mejorándolo. Sabemos de las dificultades económicas que todavía arrastramos y tiene que ser un verano coherente»”, explicaba el técnico sin ofrecer muchos detalles.

La realidad es que el nuevo billete europeo no va a modificar en gran cosa la planificación previamente establecida. La premisa será mantener el actual bloque, mejorándolo en las posiciones que más flaquean. Pese a las bajas de algunos de los jugadores que terminan contrato, el verano del Celta volverá a estar marcado por la necesidad de adelgazar la extensa plantilla que maneja Giráldez y la exigencia de vender por un importe de 18 millones para cuadrar las cuentas del presente ejercicio. La continuidad de Fer López, cuya cesión concluye en junio, será prioritaria, mientras se espera respuesta de Marcos Alonso y se asume que Óscar Mingueza no seguirá.

El recurrente problema de los cedidos

El exceso de equipaje volverá a condicionar la planificación del curso venidero. Los salarios de los jugadores que no entran en los planes del club, singularmente de Carles Pérez y Unai Núñez, siguen pesando demasiado, si bien este verano existen mejores expectativas que el pasado a la hora de vender o resituar a los descartes.

La gran patata caliente del mercado volverá a ser Carles Pérez, uno de los jugadores que marca el tope salarial de la plantilla, cuya temporada en el Aris de Salónica ha sido más bien discreta y no se cuenta el club griego ejerza la opción de compra por 4 millones que guarda sobre el atacante catalán. El exazulgrana concluye contrato en junio del próximo año, con lo que lo más probable es que se negocie una nueva cesión, esta vez hasta extinción de contrato, en la que el Celta asuma, como hasta ahora, una parte del salario del futbolista.

Bastante mejores expectativas hay con el resto de los cedidos. El destino de Unai podría ser el Valencia, donde el zaguero vasco ha cuajado desde que enero cortó su cesión al Hellas Verona para jugar a las órdenes de Carlos Corberán. Unai interesa al Valencia y el Celta no descarta traspasarlo, aunque si principal objetivo es desprenderse de su sueldo, entre los más altos del plantel.

Marcos Alonso celebra un gol en el Pizjuán. / LOF

El destino de Manu Sánchez bien podría ser el Levante, donde tenido notable protagonismo el pasado curso (3.718 minutos en 33 partidos). El conjunto granota tiene opción de compra sobre el lateral madrileño. No se espera que la ejerza, pero sí que negocie un traspaso a la baja.

Buena campaña también de Carlos Dotor con el Málaga, club todavía con opciones de meterse en el play-off de ascenso a Primera División. El conjunto andaluz, especialmente si vuelve a LaLiga, o bien algún otro equipo de Segunda podrían ser su nuevo destino. El Celta prefiere una venta, pese a que el Real Madrid tiene el 50 por ciento de sus derechos económicos.

Por lo que respecta al canterano Damián Rodríguez, con contrato hasta 2028, la idea es buscarle una nueva cesión a un equipo que pueda garantizarle minutos, bien el Racing de Santander, en cuyo ascenso ha participado de forma activa, bien en algún otro equipo. No se descarta una venta, si llegasen ofertas.

Fin de contrato y renovaciones

El Celta no va a prorrogar los contratos de Joseph Aidoo, Franco Cervi y Mihailo Ristic, que abandonarán el club este verano, contribuyendo a la rebaja de la carga salarial del plantel. Despejada felizmente la duda por la continuidad de Iago Aspas, que jugará una última temporada, el club aguarda con optimismo y no poca expectación la respuesta a la oferta de renovación que le ha presentado a Marcos Alonso. «Le he preguntado y el cabrón no suelta prenda», bromeó el sábado Claudio Giráldez al ser preguntado sobre la continuidad del madrileño. El club no quiere presionarlo, pero tiene cierta urgencia en conocer su decisión porque su continuidad condiciona el mercado, tanto en el número de fichajes que puedan acometerse para fortalecer el eje de la defensa como por el perfil de los mismos. El catalán Mika Mármol, que concluye contrato con Las Palmas, es una de las opciones en la agenda de Garcés, si Alonso no siguiese.

Por lo que respecta a Óscar Mingueza el Celta ha asumido desde hace tiempo que dejará el club y no manejan un escenario diferente con él. En esta clave se interpreta el fichaje en enero pasado de Álvaro Núñez, zaguero polivalente con capacidad para moverse tanto en ambos carriles como en el eje de la defensa.

Una venta por 18 millones

Aunque la brillante participación europea va a permitir rebajar de modo muy considerable los 32 millones en ventas que el club había presupuestado en diciembre para cuadrar las cuentas del ejercicio, el Celta necesita todavía vender antes del 30 de junio por importe de 18 millones pare evitar pérdidas.

Esto significa que habrá que acometer una venta importante o dos medianas antes de abordar nuevas contrataciones. Ilaix Moriba, Williot Swedberg, Miguel Román, Carl Starfelt y Javi Rodríguez son los jugadores mejor situados en el escaparate. No han llegado de momento ofertas en firme, aunque en la Calle del Príncipe consta que existe interés de equipos importantes por incorporar a algunos de sus principales activos. El pivote guineano, con cartel en la Premier por edad, rendimiento y elevada condición física, parece el mejor situado para convertirse en la gran venta del verano.

Fer López, gran prioridad

Una de las grandes prioridades de la dirección deportiva y el técnico es prolongar la continuidad de Fer López al menos por otra temporada. El descenso del Wolverhampton favorece sus intereses, aunque la principal baza del Celta sigue siendo la firme voluntad del jugador de continuar de celeste.

Fer López, durante el partido ante el Sevilla. / Pablo Hernández Gamarra

Las buenas relaciones de Jorge Mendes, el todopoderoso agente de López, con el club inglés refuerzan el optimismo de los responsables celestes. La prórroga de la cesión por otra temporada es la opción más plausible, si bien en la Calle del Príncipe están dispuestos a contemplar otras fórmulas para repatriar al joven talento canterano, incluso la posibilidad de recomprarlo.

Los 23 millones que el Wolverhampton pagó el pasado verano por el traspaso de López no hacen fácil la negociación, aunque tanto el club como el propio Claudio Giráldez se han mostrado esperanzados en que la operación pueda cerrarse con éxito.

Cuatro o cinco fichajes

El número de refuerzos no está decidido y va a depender de factores como los cedidos que se recoloquen, las ventas que se produzcan, la continuidad de Marcos Alonso o lo que ocurra finalmente con Fer López. Los responsables de la dirección deportiva llevan meses trabajando en opciones de diferentes perfiles, que se abordarán en función de las necesidades .

La nueva clasificación europea no determinará el perfil, ni el caché, aunque se piensa en mejorar en todas las líneas. Se buscan jugadores polivalentes, que puedan desenvolverse en varias posiciones. Se ha peinado el mercado de los jugadores que concluyen contrato en junio, tanto en la Primera y Segunda División como en el extranjero.

De momento no han surgido muchos nombres propios. Uno de los que ha surgido y que tiene muchas posibilidades de convertirse en el primer fichaje para el curso venidero es el del catalán Aleix Febas, centrocampista de distinto perfil a los que el Giráldez tiene actualmente en nómina, que concluye su contrato con el Elche el 30 de junio. Es el favorito del técnico para reforzar el eje de la línea medular. El Espanyol también quiere al mediocentro, pero el Celta es el equipo mejor situado para hacerse con sus servicios.

Una plantilla más corta

Claudio Giráldez reconoció durante una reciente entrevista con este diario que manejar una plantilla de 28 futbolistas era «una locura». El preparador céltico quiere manejar un plantel de 25 futbolistas como máximo y ello requiere dar bajas, no solo de los cedidos que no entran en sus planes, sino de algunos de los jugadores que han contado con menor protagonismo esta última temporada.

En este grupo aparecen varios chicos de la cantera que no han jugado demasiado y a los que podría buscárseles acomodo para que pudiesen contar con mayor número de minutos: Manu Fernández, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo o Yoel Lago (aunque este último ha crecido mucho en los dos últimos meses por la lesión de Starfelt).

Se les buscaría preferentemente una cesión, aunque en algunos casos, como el de Sotelo, que ha mostrado disposición a salir este verano, se podría contemplar la posibilidad de un traspaso, si la oferta fuese lo suficientemente interesante. En el caso de producirse la venta de algún joven canterano, el club se reservaría una opción de recompra, tal como ocurrió recientemente con el caso de Miguel Rodríguez.

Una pretemporada similar

Claudio Giráldez ha diseñado una pretemporada similar a la del pasado año, con media docena de amistoso contra adversarios de diferente pelaje entre equipos de la zona y el país vecino y un par de encuentros contra adversarios europeos de cierto calado.

Claudio Giráldez no ha dado todavía fechas ni rivales, pero se calcula que el plantel volverá a los entrenamientos después de la primera semana del mes de julio, con el Mundial todavía en marcha. Starfelt, sin finalmente participa con Suecia, y Borja Iglesias, que se cuenta que hoy se oficialmente convocado por Luis de la Fuente para la cita mundialista, se incorporarían al trabajo más tarde.

Los futbolistas del Fortuna Hugo González y Joel López harán la pretemporada con el primer equipo y probablemente alguno más. Antañón, Burcio, Ángel Arcos y Óscar Marcos son los que parecen contar con mayores papeletas. López, que gusta mucho al técnico pero al que las lesiones han impedido tener continuidad el pasado curso con el filial, y González tendrán la oportunidad de convencer al técnico de que los incorpore a la primera plantilla. En caso de ascenso, el destino de ambos sería probablemente el Fortuna.