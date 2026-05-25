Cálido recibimiento al Celta en el Concello de Vigo y «Cumpleaños feliz» para Marián Mouriño

Lo que la AEMET nos privó, el Concello lo cumplió. Jugadores y directivos del Celta fueron recibidos este lunes por el gobierno municipal en el Ayuntamiento, repitiendo así la protocolaria visita tras la segunda clasificación europea consecutiva. Con Iago Aspas y Marián Mouriño al frente de una reducida delegación, el alcalde de la ciudad los felicitó por su desempeño en la presente temporada donde finalizaron sextos en Primera División, el mejor puesto en la última década.

Abel Caballero aprovechó para entregar un ramo de flores a la presidenta de la entidad que, como hace ahora 365 días, celebró su cumpleaños en medio de los fastos por la clasificación a la Europa League. El regidor no dudó en entonar el «Happy Birthday» junto al resto de los presentes en la Casa Consistorial para demostrar su nivel de inglés. En su discurso apuntó a que ciudades de mayor tamaño que Vigo no disfrutarán el año que viene de las competiciones internacionales y apuntó a la nueva ampliación de la grada de Tribuna para lograr «más animación» en las próximas campañas.

Buena sintonía

Entre los jugadores presentes el protagonismo fue de los canteranos. Además del capitán, que tuvo que aplazar a mañana miércoles la rueda de prensa prevista por su renovación, estuvieron presentes Yoel Lago, Carlos Domínguez, Iván Villar o el seleccionado Javi Rodríguez, quien acudirá a los entrenamientos del combinado nacional tras recibir la llamada de Luis de la Fuente como «jugador de apoyo» antes del Mundial.

La visita, marcada por las altas temperaturas y el sol que manda hoy en el cielo vigués, supone el penúltimo acto festivo de la temporada. La previsión de una tormenta eléctrica el sábado privó del baño en Plaza América con los jugadores y los conciertos previstos con el «festival» que la Federación de Peñas tenía preparado para la tarde del sábado. Sin embargo, desde el club aseguraron que tratarán de recuperar esa celebración conjunta. A diferencia del año anterior, tampoco se realizó la «rúa» en un autobús descapotable por las calles de la ciudad.

«Para mí ha sido vital», reconocía la presidenta sobre el apoyo trasladado por Caballero desde su llegada al cargo. «Cuando Vigo y el Celta van de la mano se consiguen estas cosas», añadía recordando el nuevo convenio por 75 años para la explotación del estadio de Balaídos. Entre los presentes estaban consejeros como Sergio Álvarez, el director de fútbol Marco Garcés, el presidente de la Fundación Celta, Germán Arteta, o el responsable de Relaciones Institucionales, Carlos Cao. Por parte del gobierno local la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y los concejales Gorka Gómez (Cultura), Ana Laura Iglesias (Comercio e Igualdade) y Manel Fernández (Deportes). En resumen, una estampa que simboliza la nueva era de esplendor a nivel deportivo e institucional en la ciudad.