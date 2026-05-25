El Panda se va al Mundial: Borja Iglesias, en la lista de España

Borja Iglesias tendrá que alargar esta interminable temporada un mes más. Y lo hará con gusto. El Panda será uno de los 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial de EEUU, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio. Luis de la Fuente ha incluido al santiagués en la nómina de futbolistas encargados de conseguir la segunda estrella sobre el escudo de La Roja.

Esta llamada no es más que la confirmación de la confianza depositada por Luis de Fuente en Borja Iglesias desde el principio de este curso. El delantero del Celta ha sido un habitual en todas las concentraciones de la selección española. El técnico nacional ha sabido valorar la capacidad del gallego para marcar goles y también para hacer muchas otras cosas sobre el césped gracias a su juego de espaldas y a su inteligencia sin balón. Desde su regreso a La Roja, donde Mikel Oyarzabal parte como teórico ‘nueve’ titular, siempre se ha pensado en Borja Iglesias como ese futbolista que puede desempeñar una función similar a la de Fernando Llorente en el Mundial 2010 de Sudáfrica en el que España fue campeona.

Por si Luis de la Fuente hubiese tenido alguna duda sobre su presencia en el Mundial, Borja Iglesias se ha reencontrado con el gol en este tramo final de temporada, anotando tres tantos en el último mes. Ha terminado la campaña con 18 goles (14 en LaLiga, 2 en Europa League y 2 en Copa del Rey) y 3 asistencias. Se ha quedado a solo tres dianas de haber igualado su récord de anotación.

Otro factor que ha favorecido a Borja es su buen desempeño saliendo como suplente. El santiagués ha hecho 4 de sus 13 goles partiendo desde el banquillo, reforzando ese papel de revulsivo que podría adoptar en el Mundial llegado el momento.

De esta manera Borja Iglesias cumplirá el sueño de cualquier futbolista: jugar un Mundial. Será otro de los canteranos celestes que representen al Celta en una fase final de la Copa del Mundo, siguiendo los pasos de otros canteranos ilustres como Iago Aspas en Rusia 2018 o Jorge Otero en Estados Unidos 1994. También Míchel Salgado acudió a la cita de Alemania 2006, aunque en su caso formando parte ya del Real Madrid.

Jugadores de apoyo con presencia celeste

La gran sorpresa para el celtismo no ha sido la inclusión del ariente santiagués, que se convierte en el 15º gallego en acudir a esta cita. Para los entrenamientos previos al viaje a Norteamérica de la Fuente ha convocado a nueve futbolistas que ejercerán «de apoyo» hasta el partido ante Irak en A Coruña el 4 de junio.

Entre ellos destaca Javi Rodríguez (Poio, 2003) quien recibe así su primera llamada con una selección nacional después de ser ampliamente ignorado por Santi Denia en la sub-21. El defensa ha acumulado 6.000 minutos en las últimas dos temporadas, confirmándose como el tercer central con solvencia junto a Marcos Alonso y Carl Starfelt. De esta forma podría llegar a debutar con «La Roja» en caso de que hubiera alguna lesión o contratiempo al ser uno de los dos defensas de reserva citados para estas semanas.