Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»

Rodrigo Molares no busca una camiseta cualquiera. Busca un recuerdo de familia. El joven vigués, de 17 años, perdió durante la celebración de la clasifición europea del Celta en Praza de América la camiseta celeste de Giovanella, con el dorsal 5, que le había regalado su abuelo José antes de fallecer de cáncer en 2019, y que, a su vez, el anciano recibió del propio jugador brasileño que formó parte de la plantilla viguesa con la que obsequió al acérrimo celtista tras un partido del Celta.

El adolescente había acudido este domingo por la noche con sus amigos a la fiesta improvisada en la plaza donde el celtismo suele celebrar sus grandes alegrías, después de la clasificación del equipo para la Europa League tras el partido ante el Sevilla. En un momento de la celebración, Rodrigo se quitó la camiseta para bañarse en la fuente y posar para una foto de Faro de Vigo. Cuando volvió a buscarla, ya no estaba.

La prenda, una camiseta oficial del Celta de hace más de 20 años, tiene para la familia un valor que va mucho más allá de lo económico. Era un regalo de su abuelo, gran seguidor celeste, que quiso dejarle en herencia a su nieto una de sus prendas más preciadas. Rodrigo, además, jugó durante dos años como portero en las categorías inferiores del Celta, por lo que aquel recuerdo tenía para él un significado especial.

El grito de ayuda de Rodrigo en sus stories de Instagram. / Instagram

«Está hecho polvo, y mi marido también; era su padre, claro», explica Mónica, la madre de Rodrigo, que confía en que quien tenga la camiseta dé un paso al frente y la devuelva. La familia no quiere presentar denuncia. «No queremos denunciar, no es nuestra intención, solo queremos que nos la devuelvan», insiste.

La camiseta es fácilmente reconocible: es celeste, de la marca Umbro, con el patrocinio de Citroën, el nombre de Giovanella y el número 5 a la espalda. A mayores, Mónica recuerda que tiene «los típicos enganchones en la tela por delante», propios del paso del tiempo. «No es una camiseta cualquiera; hoy en día, la gente de su generación no sabe quién es Giovanella, así que pocas debe haber», comenta.

Rodrigo, sin la camiseta de su abuelo con el dorsal de Giovanella, en la parte superior de la foto, y Martín, en primer plano, sin la camiseta de Borja Iglesias. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Lo más llamativo, según relata la familia, es que Rodrigo dejó junto a la camiseta otros objetos de valor, entre ellos su iPhone y unas zapatillas de unos 600 euros, para meterse en la fuente. Sin embargo, solo desapareció la camiseta. La familia ya ha empezado a revisar plataformas como Vinted, Wallapop o Milanuncios por si alguien intenta ponerla a la venta.

A otro de sus amigos, Martín, también le desapareció una camiseta durante la celebración. En su caso, era una elástica del Celta de la temporada pasada con el nombre y el dorsal de Borja Iglesias a la espalda.

La madre de Rodrigo ha lanzado un llamamiento en redes sociales para intentar recuperar la camiseta de su hijo. Pide que cualquier persona que sepa algo le escriba un mensaje privado a través de Instagram, en la cuenta @mreygonzalez, o en Facebook, en el perfil Mónica Rey González.