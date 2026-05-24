Ilaix: «Teníamos que regalarle esta victoria a la afición»

Ilaix Moriba era un hombre feliz a la conclusión del choque contra el Sevilla en el que el Celta certifica la clasificación para disputar la Europa League por segunda temporada consecutiva.

En declaraciones a Movistar, el centrocampista guineano valoró el triunfo logrado contra los de Luis García Plaza, del que fue gran protagonista al anotar el único gol del encuentro con un disparo fuera del área que despistó al portero al tocar levemente en un defensa del conjunto hispalense.

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«Balaídos siempre es una fiesta, la verdad. Sabemos que este año en casa no hemos estado regularmente tan bien, tan bien como el año pasado. Era el último partido y teníamos que regalarle esa victoria a la afición y clasificarnos otra vez a Europa», destacó el internacional celeste tras marcar al Sevilla su segundo gol esta temporada tras el que le hizo, también en Balaídos, al Valencia. «Toda la temporada hemos estado cómodos. El objetivo lo conocíamos y sabíamos que nos íbamos a meter», precisó Moriba, reafirmando el optimismo con que el equipo celeste ha afrontado la recta final de la temporada para repetir la hazaña de obtener billete para la Europa League durante dos temporadas consecutivas.