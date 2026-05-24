CELTA DE VIGO
Ilaix: «Teníamos que regalarle esta victoria a la afición»
El autor del gol del triunfo se mostró feliz por la nueva clasificación europea
Ilaix Moriba era un hombre feliz a la conclusión del choque contra el Sevilla en el que el Celta certifica la clasificación para disputar la Europa League por segunda temporada consecutiva.
En declaraciones a Movistar, el centrocampista guineano valoró el triunfo logrado contra los de Luis García Plaza, del que fue gran protagonista al anotar el único gol del encuentro con un disparo fuera del área que despistó al portero al tocar levemente en un defensa del conjunto hispalense.
«Balaídos siempre es una fiesta, la verdad. Sabemos que este año en casa no hemos estado regularmente tan bien, tan bien como el año pasado. Era el último partido y teníamos que regalarle esa victoria a la afición y clasificarnos otra vez a Europa», destacó el internacional celeste tras marcar al Sevilla su segundo gol esta temporada tras el que le hizo, también en Balaídos, al Valencia. «Toda la temporada hemos estado cómodos. El objetivo lo conocíamos y sabíamos que nos íbamos a meter», precisó Moriba, reafirmando el optimismo con que el equipo celeste ha afrontado la recta final de la temporada para repetir la hazaña de obtener billete para la Europa League durante dos temporadas consecutivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas