Un feliz cierre de temporada

Balaídos acabó botando gracias a una victoria del Celta ante el Sevilla (1-0) que supone la clasificación del conjunto vigués para la Europa League por segundo año consecutivo. El gol de Moriba hizo justicia en un partido en el que el Sevilla solo opuso resistencia en la primera mitad. En la reanudación, los célticos dominaron y pudieron ampliar el marcador. Fue la mejor despedida a un gran año del equipo de Giráldez, que ofreció sus peores resultados en casa.

La penúltima de Aspas

Giráldez le dio la titularidad a Iago Aspas, el futbolista de la semana por ampliar un año más su vida como futbolista profesional. «Unha máis» jugará el astro de Moaña con un equipo que se ha clasificado para Europa por segundo año consecutivo. Ayer, Aspas cerró su penúltima temporada como futbolista. Jugó 65 minutos.

Carreira pone un centro en un momento del partido de ayer. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Tres en uno

Sergio Carreira se pasa cada vez más minutos en el centro del campo. A este paso, el vigués acabará convirtiéndose en el Lahm gallego. Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Giráldez le asignó a Carreira tres funciones: lateral izquierdo para defender, centrocampista en la construcción del juego y extremo en ataque. El zaguero céltico sorprendió al Sevilla cuando apareció por el centro del campo, en los dominios de un Ilaix Moriba más vigilante del pasillo central. Carreira también se maneja bien en esa posición. Quizás sea el jugador más polivalente de la plantilla celeste, algo que Giráldez valora y de ahí que hable muy bien de la regularidad de este jugador multiusos, que fue uno de los candidatos a mejor céltico de una excelente temporada. Ayer, le dio un gol a Fer López, que éste no acertó a rematar, y a continuación mandó el balón a la escuadra de la portería de Nyland.

Un regalo de Nyland

El portero del Sevilla, que ayer jugó por el titular Odysseas, le regaló un gol a Moriba, para que el guineano pudiese cerrar seguramente su etapa en Vigo con brillantez. Su destino parece que será la Liga inglesa. Un remate desde la frontal sorprendió a Nyland para alegría de un Balaídos que volvía a disfrutar de una victoria de su equipo en casa, algo poco habitual este curso en la Liga.

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Fer López

Esta temporada también deja la buena nueva del regreso de un Fer López que ha crecido como jugador en Vigo, después de sus pocas oportunidades en su estreno en el Wolverhampto. Giráldez le ha dado un nuevo rol: mediocentro, en el papel de ‘8’, y cada vez lo hace mejor. Ayer realizó un gran trabajo de contención, de robo de balones y con mayor presencia ofensiva, hasta disponer de una gran ocasión para marcar, pero no encontró el balón que le envió Carreira. El Celta peleará por contar con Fer López el próximo curso. El celtismo espera despedirlo con un hasta luego.