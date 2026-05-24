El Celta elige el mejor camino

El Celta dejó una tarea pendiente y regresa para completarla. La Europa League, competición que tantos sueños despertó esta temporada hasta que todo se fundió a negro en la terrible eliminatoria contra el Friburgo, volverá a tener al equipo vigués en la línea de salida. Con más experiencia, sin ciertos pecados propios de la inocencia, tal vez con más recursos, pero seguro que con la misma ilusión. Los de Giráldez sellaron el billete para el segundo torneo europeo en un Balaídos encendido que festejó con el entusiasmo de las primeras veces. La victoria ante el Sevilla, gracias a un gol de Moriba en el segundo tiempo, desató la felicidad en un estadio que entiende la grandeza de la obra a la que asiste. Con un proyecto de casa el Celta ha conseguido aquello que le dijeron que solo se podría conseguir poniendo cantidades de dinero ingentes –que no tenía–, en el mercado. Por segunda temporada consecutiva el grupo de Giráldez tendrá los jueves ocupados y alimentará nuevas esperanzas a una afición que no deja de sonreír y de festejar.

Tiene mucho más mérito porque el Celta ha llegado al fin de este camino con la lengua fuera. Los últimos meses de competición han puesto a prueba la resistencia física y mental del grupo que buscó en sus entrañas las fuerzas para mantenerse en la pelea, para amarrar los puntos necesarios en esos días de angustia para llegar a la última jornada con el billete europeo en el bolsillo, solo pendiente de elegir la puerta por la que embarcar. Ante el Sevilla las cosas no fueron sencillas. Se le atragantó el plan de Luis García Plaza que, sin nada en juego, apretó la salida del Celta y le anuló las posibilidades de progresar. No anda sobrado de ideas el equipo de Giráldez, sufre para edificar desde la cueva (Javi Rodríguez y Yoel tuvieron terribles problemas en la construcción) y sin ritmo el equipo se vuelve previsible y plomizo. Solo le sacó de ese tedio las apariciones de ese alma libre que es Javi Rueda. El jugador que solo entiende el fútbol a altas revoluciones. Sus llegadas generaron las dos únicas situaciones de peligro en el área del Sevilla en ese primero tiempo: la que terminó con el disparo alto de Williot y aquella en la que ni Fer López ni Borja Iglesias encontraron el balón en las mejores condiciones para finalizar. Era un corto bagaje, pero el Celta tenía en el bolsillo la mitad del trabajo. No generaba, pero al menos tenía el partido en el congelador. Nada pasaba y eso tampoco era una mala noticia teniendo en cuenta la facilidad que este equipo tiene para masticar los partidos.

Marta G. Brea

Segundo tiempo

Salió el Celta con otra cara en el segundo tiempo. Era como si todo lo anterior hubiese sido un tanteo, una estrategia para no desgastarse en exceso antes de que el partido entrase en su fase definitiva. Metió una marcha más el equipo de Giráldez y el Sevilla empezó a hacer aguas porque ni sus piernas ni su cabeza estaban para esa exigencia. Velocidad para recuperar y para circular. Clave en todo ello fue el comportamiento de Fer López que apareció por todas partes y que demostró que su proceso de adaptación al pivote sigue adelante aunque se sigan echando de menos sus apariciones cerca del área. Fue él quien estuvo cerca del segundo gol en una jugada en la que no acertó a empujar a la red un gran centro de Carreira quien, desatado, estrelló poco después un remata en la escuadra izquierda. El carrilero ha sido seguramente el futbolista más regular de toda la temporada y ayer volvió a comportarse con la fiabilidad de un motor alemán de antes. En plena oleada del Celta apareció el gol. Sacaron en corto una falta y el balón llegó a Moriba que eligió el mejor día para explotar su poderoso disparo lejano. No es un gol para recordar por su estética pero sí por su valor. El balón rozó en el trasero de un defensa y trazó una parábola algo extraña que desconcertó a Nyland que acabó por tragarse el remate. Con el marcador a favor y con el equipo desbocado Williot se encontró mano a mano con el portero y puso el balón unos centímetros más a la izquierda de lo deseable y Aspas se pasó de generoso en un mano a mano. El Sevilla estaba a la espera de que alguien le diese el golpe definitivo, pero el Celta no fue capaz de acertar, pero tampoco perdió los nervios. No había motivo para ello. Ni el gol de Getafe (rival por la Europa League) ante el Osasuna era un motivo de inquietud porque el partido estaba bien agarrado y la defensa no daba muestras de inquietud.

Claudio manejó entonces el banquillo para aportar solidez y frescura en esos últimos veinticinco minutos. Entraron Jutglá, Hugo Alvarez, Pablo Durán y Vecino por el lesionado Fer López, una pérdida que resintió al Celta. Un contexto diferente, para correr más, aunque tampoco ahí tuvieron finura los vigueses para encontrar ese segundo gol. Hugo Alvarez y Pablo Durán tuvieron las mejores opciones en ese tramo pero se fueron al limbo por una sucesión de malas decisiones finales. Apareció también Radu en esos minutos con un par de acciones que pusieron a prueba su rapidez y atención más que sus reflejos. Era una prueba más de que el equipo estaba con los sentidos puestos en el partido. Con el paso del partido llegó el momento para que la felicidad se apoderase del ambiente. Balaídos echó mano de sus grandes éxitos, Claudio tuvo algún gesto como el de sacar a Mingueza para que tuviese los que serán sus últimos dos minutos en Balaídos con la camiseta del Celta. Y llegó el pitido final de una temporada histórica en la que el equipo vigués repite competición europea, algo que sucedía desde hace más de veinte años. La esperanza que alimenta este equipo siguemás fresca que nunca.