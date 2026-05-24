Vuelve 'O noso derbi': el Dépor asciende y se enfrentará al Celta en primera división

El Deportivo de A Coruña ha logrado este domingo su ansiado regreso a la primera división tras vencer por 0-2 al Valladolid. Ocho años después, volverá 'O noso derbi' entre los coruñeses y el Celta en la máxima categoría del fútbol español.

El celtismo se mostraba dividido en las últimas semanas entre quienes deseaban el salto de categoría del Dépor y quienes preferían que continuase su ostracismo. Pues los herculinos conseguieron finalmente ascender a falta de una jornada tras una contundente victoria en el José Zorilla con dos goles de Bil Nsongo, jugador que comenzó la temporada en el Fabril.

Los duelos de la próxima temporada entre los del norte y los del sur contarán con el aliciente de la presencia de toda una leyenda como Iago Aspas. El moañés renovó su contrato por una temporada más, justo a tiempo para verse de nuevo las caras ante el eterno rival.

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Por su parte, los deportivistas respiran aliviados. El Celta Fortuna está inmerso en pleno 'play-off' a segunda división, de modo que evitan tener que medirse de nuevo al filial celeste en un hipotético ascenso, choques que sí se produjeron cuando el Deportivo militó durante cuatro temporadas en la categoría de bronce. En dos de ellos, el Celta B logró incluso imponerse: uno en Balaídos y otro en Riazor.