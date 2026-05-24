Claudio Giráldez:«La afición se merecía este cierre»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, era anoche un hombre feliz por el triunfo de su equipo ante el Sevilla que le permitió certificar su billete para la Liga Europa por segunda temporada consecutiva una hazaña pocas veces repetida en la centenaria historia del club que el técnico valoró por la buena temporada firmada por el equipo, que no será fácil que se vuelva a repetir el próximo curso

«La afición se merecía este cierre de temporada porque sabemos que no hemos estado bien en casa, y era un día perfecto para saldar esa deuda, con momentos muy buenos de juego y sin sufrir. Y los jugadores también merecían despedir así un año espectacular, intenso y que va a ser muy difícil de repetir. Ha sido un día redondo», declaró el preparador celeste en la rueda de prensa posterior al partido, que se celebró con mucho retraso debido a los actos de celebración sobre el césped de Balaídos.

El entrenador porriñés agradeció «el comportamiento» de los 28 futbolistas que ha tenido a sus órdenes esta temporada, especialmente de que aquellos que «menos han participado» porque, a su juicio, han sido «clave» para el rendimiento de un equipo que mejora su posición de la última temporada después de llegar a cuartos de final en la Europa League y a dieciseisavos de final en la Copa del Rey.

Valoraciones

El preparador louriñés valoró también la sexta plaza conseguida ayer en una de las ligas más competidas de la historia, con uno de los descensos más caros que se recuerdan y muy poca diferencia de puntos entre la lucha por la salvación y los puestos europeos. «Tenemos que tener los pies en la tierra porque cuando dejamos de tener humildad es muy fácil equivocarnos. La diferencia en ese segundo vagón de la liga es muy pequeña», apuntó.

Preguntado por el futuro de Marcos Alonso, que debe responder en los próximos días a la oferta de renovación del club, Giráldez dijo desconocer el futuro del defensa madrileño: «El cabrón no suelta prenda. Es lo primero que le he preguntado, pero nada».

El técnico, por último, reveló que el martes se reunirá con Marco Garcés para planificar los fichajes del próximo curso.