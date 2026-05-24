Aspas: «Temporada maravillosa»

Aspas fue uno de los protagonistas de la fiesta final que el Celta organizó sobre el terreno de juego después de concluir la temporada en la sexta plaza y asegurar por segundo año consecutivo su participación en la Europa League.

«Primero, como capitán, quería daros las gracias de parte de todos los chavales, de la mía y del cuerpo técnico por estar ahí día tras día animando», comentó Aspas desde el centro del campo a una afición que coreó su nombre en numerosas ocasiones. Recordó que antes de este éxito cierre de temporada, el Celta ha vivido «días jodidos, partidos muy difíciles y momentos importantes, en los que estuvisteis a nuestro lado», dijo recordando las victorias en Zagreb y en Lyon, donde la afición acompañó al equipo celeste en su andadura europea. «Recuerdo cuando en octubre se me hizo el homenaje (por superar a Manolo Rodríguez en número de partidos), íbamos décimo séptimos sin ganar en la Liga, y mira cómo hemos remontado todos juntos».

«Se acabó la temporada maravillosa. Quería agradecerle el trato a cada uno de mis compañeros. Eso es lo que me hizo pensar en renovar una temporada más, sentirme con fuerza. Eso es lo que me hizo pensar en renovar una temporada más. De parte mía tendremos una última temporada maravillosa volviendo a Europa y quizás con un derbi», añadió Aspas en referencia al eterno rival, el Deportivo, que pelea por el ascenso directo a Primera División.

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Giráldez también agradeció el apoyo del celtismo en una intensa temporada, en la que el Celta disputó 55 partidos para llegar a los cuartos de final de la Europa League y concluir sexto en una Liga muy competida.