Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»

Iago Aspas volvió a ejercer de capitán, símbolo y termómetro emocional del celtismo en una noche de celebración en Balaídos. El delantero moañés tomó la palabra ante la afición para poner el broche a una temporada que el Celta despidió con el billete europeo en la mano, pero su discurso dejó también una frase que no pasó inadvertida.

Entre agradecimientos al vestuario y a la grada, Aspas lanzó una alusión al posible ascenso del Deportivo, que aspira volver a la élite competitiva, y que provocó una reacción dividida entre los seguidores presentes en el estadio. El capitán celeste afirmó: «Se acabó una temporada maravillosa. Le agradezco el trato a cada uno de mis compañeros en el día a día. Tendremos una temporada maravillosa volviendo a Europa, quizá un derbi más, quién sabe...».

La mención a un posible derbi gallego generó murmullos, aplausos y algunos silbidos en distintos sectores de Balaídos. Para una parte de la afición, la frase fue recibida como una referencia natural a una de las rivalidades históricas del fútbol gallego. Para otra, en cambio, el recuerdo al eterno rival no encajaba en una celebración centrada en el éxito celeste y en el regreso a Europa.

El mensaje de Aspas llegó en un contexto de euforia para el celtismo, que celebraba el cierre de una campaña marcada por la ilusión, la consolidación del proyecto y el premio continental. La vuelta a Europa fue el gran motivo de la noche, pero el guiño al Deportivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración. Y lo fue tanto por parte la parroquia local como por los seguidores del eterno rival, que si bien aplaudieron el comentario del moañés en redes, también le mostraron lo que le espera al diez céltico en Riazor si finalmente se concreta ese ascenso de categoría del conjunto coruñés: «Ojalá juguemos ese derbi, serás pitado con cariño».

Más allá de la reacción de la grada, el capitán quiso subrayar el valor del grupo y el camino recorrido durante la temporada. Balaídos despidió al equipo entre ovaciones, cánticos y el orgullo de volver a mirar al continente.