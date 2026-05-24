Aparece la camiseta del Celta que Rodrigo perdió en Praza de América: «Aún quedan jóvenes con buen corazón»

La camiseta de Rodrigo Molares ya está de vuelta en casa. La elástica histórica del Celta, con el nombre de Giovanella y el dorsal 5 a la espalda, que el joven vigués había perdido durante la celebración de la clasificación europea del equipo en la Praza de América, apareció después de que el chico que se la había llevado contactase con la familia para devolvérsela.

El joven se llama Marcos, tiene una edad similar a la de Rodrigo y decidió ponerse en contacto con él a través de Instagram después de conocer, a través de FARO DE VIGO, la historia sentimental que había detrás de aquella camiseta celeste. No era una prenda cualquiera: se la había regalado a Rodrigo su abuelo José antes de fallecer de cáncer en 2019, después de haberla recibido del propio Everton Giovanella tras un partido del Celta.

A él también se la robaron

Según explicó la familia a este periódico, Marcos les contó que a él también le habían robado su camiseta durante la celebración celtista y que, al ver la de Rodrigo, decidió cogerla. Al conocer después el valor sentimental de la prenda, dio el paso de localizar al joven vigués para devolvérsela.

«Nos pidió perdón, le dio un abrazo a Rodrigo e incluso nos dijo que nos invitaba a un café, se portó muy bien», relató a FARO Mónica Rey, madre de Rodrigo, tras la feliz noticia. La progenitora llamó a la redacción para comunicar que la camiseta ya había aparecido y para destacar el gesto del adolescente: «Aún quedan jóvenes con buen corazón».

La historia tuvo así el final que la familia esperaba desde el domingo por la noche, cuando Rodrigo acudió con sus amigos a la fiesta improvisada en Praza de América para celebrar la clasificación del Celta para la Europa League tras el partido ante el Sevilla. En un momento de la celebración, el joven se quitó la camiseta para bañarse en la fuente y posar para una foto de FARO. Cuando regresó a buscarla, la prenda ya no estaba.

Rodrigo, sin la camiseta de su abuelo con el dorsal de Giovanella, en la parte superior de la foto, y Martín, en primer plano, sin la camiseta de Borja Iglesias. / Pablo Hernández Gamarra

La camiseta, de la marca Umbro, con el patrocinio de Citroën, el nombre de Giovanella y el número 5, era fácilmente reconocible. También conservaba, como explicaba su madre, «los típicos enganchones en la tela por delante», señales del paso del tiempo que la hacían todavía más especial para la familia.

Mónica Rey reconoció la alegría por recuperar una prenda que tiene para Rodrigo un enorme valor emocional, aunque también aprovechó lo ocurrido para dejar una lección a su hijo: «Ya le dije que aprenda la lección y la próxima vez no deje sus cosas de valor por ahí».